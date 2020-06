Erotisch verhaal: ‘Ja dit was vreemdgaan maar fuck it’

Iedere week op VIVA.nl: een erotisch verhaal, opgebiecht door een VIVA-lezeres. Deze week: vreemdgaan zonder spijt.

‘Het was een warme zomeravond en in de keuken van het restaurant was het niet normaal heet. We hadden een goede avond gedraaid en de kok liep op mij af om me een knuffel te geven. Zijn lichaam voelde klam aan. Ik rook zijn parfum, gemixt met zweet en de kruiden waar hij die avond mee had gekookt. Ik droeg een rokje en hij kon het niet laten om zijn handen over mijn blote benen te laten glijden. Onze wangen kwamen tegen mekaar aan en bijna raakten onze lippen elkaar.

Ik deinsde achteruit, mezelf behoedend voor een kus en ging snel de laatste tafeltjes poetsen.

De kok is enorm knap, daar niet van. Hij is lang en mooi gekleurd. Een stoere man, zijn armen zitten vol met tatoeages, maar zijn gebrekkig Nederlands maakt hem enerzijds ook wel cute. We hebben al eens gekust. Of ja, al meerdere keren.

Stiekem.

In het magazijn en in de koelcel. Dat was heerlijk. Zijn Zuid-Amerikaanse lippen wisten precies hoe ze mijn lippen moesten zoenen. Maar, ik heb sinds kort een vriend en dit kan dus echt niet meer. But damn. Dat is nog best lastig wanneer je vier dagen in de week met zo’n hottie werkt, die ook nog eens talloze pogingen doet om je te verleiden.

Ik liep naar de keuken om iets te pakken. De keuken is zijn domein, dus toen ik op mijn tenen voor de kast wiebelde, stond hij meteen achter me om me te helpen. Zijn blik sprak, zoals altijd, boekdelen. De flirt dat-ie is.

Desondanks hij weet dat ik een vriend heb, maar volgens mij maakt dat het juist alleen maar spannender voor hem. Mannen zijn jagers toch?

Ik voelde zijn warme ademhaling in mijn nek.

‘Massage?’, vroeg hij met zijn accentje.

Ik gaf hem de ruimte en zijn sterke handen kneden mijn schouders. Dit kon wel, stelde ik mezelf gerust. Ik deed niets verkeerd, alleen de chef die even mijn schouders masseerde na een avond hard werken.

Hij stond dicht tegen mij aan en ik voelde opeens zijn grote lul tegen mijn billen.

Ik slikte.

Een kriebel raasde van mijn buik door naar mijn kruis.

Hij probeerde me kleine kusjes te geven in mijn nek maar dit wuifde ik weg. ‘Ik heb een vriend’, snauwde ik hem toe.

Hij gaf niet op.

Weer keek hij mij doordringend aan. Inmiddels weet hij hoe gevoelig ik ben voor zijn grote, bruine ogen.

We waren nog maar met z’n tweeën over in het restaurant en de aantrekkingskracht danste als niet tevoren tussen ons in.

Ik moest dit afkappen, anders zou dit totaal verkeerd aflopen. Maar ik kon het niet en iets in mij zei dat het mocht, één klein kusje.

Ik klom op de lange bar en riep zijn naam. Ik hoorde een stemmetje in me dat zei dat ik dit niet moest doen. Ik wuifde de stem weg en beet op mijn onderlip toen hij als een op me af liep. De knoopjes van zijn koksbuis open tot aan zijn navel, met zijn hand door mijn haar. Alsof hij rechtstreeks uit een sauna op me afliep. As a very obvious hint schoof ik mijn benen uit elkaar. Hij stond voor me, bleef staan en ik sloeg mijn benen over hem heen. Hij was verbaasd, dat zag ik aan zijn blik, maar hij zei geen woord. Wie was er nu dominant…?

‘Ik wilde hem zo graag.’

Ik klemde mijn benen om zijn middel. Gleed met mijn tong over zijn lippen, zijn linkerwang, weer over zijn lippen, zijn tanden, zijn rechterwang. Ik klemde mijn benen harder. Ik wilde zijn pik voelen. Zijn grote pik die doordrukte in zijn zwarte werkbroek. Hard tegen mijn kut.

Eén zoen had ik me voorgenomen.

Dit liep uit de hand.

Maar ik wilde hem zo graag. Daar op die bar.

Ik duwde hem van me af.

Om vervolgens zijn hand tussen mijn benen te trekken, richting mijn kut.

Hij tilde me op.

Terwijl hij me omhoog hield, liep hij naar de achterkant van het restaurant. Hij legde me neer op het keukenblad. Schoof wat snijplanken opzij. Ik zag zijn borsthaar, zongebruinde blonde haartjes.

Zo snel als ik kon trok ik mijn rokje omhoog. Ik gooide mijn benen in de lucht, trok mijn slipje uit en gooide het met mijn linkervoet in de lucht. Geen idee waar het landde.

Ik streelde met mijn handen over mijn borsten, stak een vinger in mijn mond en like. Hij had zijn broek omlaag gedaan en kwam met een harde stoot in me.

Hij neukte me.

Neukte me diep.

Alsof zijn dikke pik de tango in me danste.

Hij sloeg zijn haar woest achterover, stootte en stootte en keek zaligmakend omhoog.

Ik kronkelde van genot.

Dit mocht niet. Dit was vreemdgaan.

Maar fuck it. Dit was hoe ik me altijd wilde voelen. Gewild.

Mijn geilheid overwon het van mijn zelfbeheersing.

En ik wist dat dit de laatste keer zou zijn.’

Jouw dirty little secret

