Erotisch verhaal: ‘Mijn vriend zou me nooit zo ruw aanpakken. Hij is daar veel te voorzichtig en zorgzaam voor’

Iedere week op VIVA.nl: een erotisch verhaal, opgebiecht door een VIVA-lezeres. Deze week: een wilde escapade.

‘Wat is het groot, donker en hard, ging er door mijn hoofd terwijl ik op mijn knieën voor hem zat. Ik keek omhoog en zag dat zijn lange wilde haar mooi in model viel, terwijl dat van mij warrig in een knot (of wat hier nog van over is) in zijn handgreep zat. Ik voelde me zelfverzekerd en machtig terwijl ik me juist in een onderdanige positie bevond.

Zijn pik paste maar net in mijn mond maar ik merkte dat ik steeds dieper kon. Ik werd er opgewonden van. Maar toen, totaal onverwachts, trok hij mij aan mijn haar omhoog, greep hij me bij mijn nek vast en zoende me. Hij zakte langzaam, kussend en likkend naar beneden. Eerst mijn nek, mijn hals en hij stopte bij mijn borsten. Hij trok in één ruk mijn net nieuwe Sandro-blouse open. Een knoopje viel op de grond. Shit. Toch boeide het me niets en ik hielp hem om het uit te doen. Hij trok mijn kanten beha omlaag en likte mijn borsten. Hij beet in mijn tepel en ik kon een kreun niet onderdrukken.

Hij commandeerde dat ik me uit moest kleden en ging rustig op de bank zitten. Ik deed gehoorzaam wat hij zei. Ik was veel te opgewonden om nu nog terug te gaan. Ik zou me schuldig moeten voelen. Schuldig tegenover mijn vriend. Mijn vriend uit Amsterdam Oud-Zuid, waarmee ik al tien jaar samen ben. Maar mijn schuldgevoel is verre van aanwezig. De enige gedachte die door mijn hoofd spookt, is dat ik geneukt wil worden door deze heerlijke, grote man.

Een rilling kroop over mijn blote lichaam toen hij me bij mijn heupen pakte en mij op hem trok. Ik voelde zijn stijve in me gaan, hard. Mijn vriend zou me nooit zo ruw aanpakken. Hij is daar veel te voorzichtig en zorgzaam voor. Hoe lief mijn vriend ook voor me is, ik had dit nodig. Een man die niet vraagt of hij te hard gaat, een man die weet wat hij wil en mij domineert.

Hij pakte me bij mijn middel en drukte me stevig tegen zich aan. Terwijl hij nog in me zat, stond hij op en duwde hij me tegen de muur. De koude tegels joegen een rilling door mijn warme, opgewonden lichaam. Ik klampte me vast aan zijn brede biceps en mijn ogen vielen op zijn vele tattoos. Van zijn armen naar zijn borstkast tot in zijn nek. Normaal zou ik geen twee keer kijken naar een type als dit, maar toen hij in de club naar me toe kwam lopen was ik verkocht. Iets in me zei dat hij me zou neuken zoals niemand anders dat ooit heeft gedaan…

En ik had gelijk. Hij versnelde het tempo en ik voelde het effect onmiddellijk tussen mijn benen. Een poging om mij te beheersen mislukte volkomen. Ik rilde. Mijn ontlading was hevig en ook zijn orgasme volgde kort daarna. Langzaam liet hij ons – totaal verstrengeld in elkaar – op de grond zakken.

Even later zat ik in de metro van de Bijlmer terug naar Oud-Zuid. Ik kneep in mijn arm. Was dit een droom? Of heb ik dit zonet allemaal echt meegemaakt? Ik keek naar mijn kapotte knoop van mijn Sandro-blouse en er ontstond een grote glimlach op mijn gezicht.’

Wil jij jouw dirty little secret ook – anoniem! – delen met de rest van Nederland? Stuur je erotische verhaal (ongeveer 350 woorden) naar redactie@viva.nl met ‘Dirty Little Secret’ als onderwerp. De beste verhalen publiceren we op VIVA.nl.