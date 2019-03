Erotisch verhaal: ‘Waarom stopte hij? Ik voelde me eindelijk op mijn gemak en verlangde naar meer’

Iedere week op VIVA.nl: een dirty little secret, opgebiecht door een VIVA-lezeres. Deze week: een afzakkertje van twee vriendinnen eindigt in een trio via Tinder.

‘Het was vrijdagavond. Samen met een collega had ik een lange bardienst achter de rug. We hadden zin in een afzakkertje en liepen naar haar appartementje in het centrum van Haarlem. S. opende de deur van haar woning en dit afzakkertje werd een nacht die als een sprookje in mijn geheugen staat gegrift.

S. schonk twee glazen wijn in en we ploften neer op haar hemelbed. We keken een film met nogal veel seksscènes en dat werd dan ook al snel het hoofdonderwerp van ons gesprek. S. vroeg of ik weleens een trio had gehad. Ik voelde dat mijn lichaam reageerde op deze vraag en er schoot een lading energie door mijn spieren. ‘Nog nooit, maar dat is stiekem wel een droom van me,’ antwoordde ik. S. keek me aan en een grote grijns ontstond op haar gezicht.

Ze opende Tinder en al snel had ze een match met een knappe gast. We knoopten een gesprek met hem aan en we vertelden dat we hier samen, met zijn tweeën, in bed lagen. Niet veel later nodigde S. de jongen zonder aarzeling bij haar thuis uit. Het ging zo snel dat ik niet de tijd had om erover na te denken. Wilde ik dit wel? Er schoten duizenden gedachten door mijn hoofd. Ik vertelde mezelf dat ik het allemaal moest – en wilde – laten gebeuren en probeerde rustig te ademen. Maar nerveus dat ik was! Op dat moment lichtte haar Tinder-app op en ik greep naar de telefoon. ‘Ik kom eraan,’ schreef de jongen. S. had haar adres blijkbaar al gegeven. Ik keek haar aan en de zenuwen gierden door mijn lijf.

We grepen snel naar de fles wijn en dronken onszelf moed in. Niet veel later ging de deurbel. Daar stond hij. Een super knappe jongeman met lichtblond haar. Hij gaf me een hand en stelde zich voor. Ik wist niet goed wat ik moest zeggen en mijn hart bonsde in mijn keel. Hij ging naast S. op bed zitten en dronk samen met ons een wijntje. Dat ene wijntje werden er al gauw meer en al snel begon de sfeer in de ruimte sensueler te worden. S. legde ongegeneerd haar hand op zijn been. Hij keek haar aan, pakte haar hoofd vast en begon haar te zoenen.

Ik stond erbij en keek ernaar, het ging allemaal zo snel. ‘Kom je nog?’ zei hij tegen me. Ik stond op en terwijl ik naar hem toe liep, trok hij z’n shirt uit. Wat had hij een ongelofelijk goed lichaam. Hij tilde me op en legde me op het grote bed. Nu begon S. mij te zoenen. Ik had nog nooit met een vrouw gezoend, maar het voelde zo fijn, zo zacht. Ze trok mijn truitje uit en hij kuste me vanaf mijn armen, steeds een stukje verder naar beneden. Toen hij bij mijn broek aankwam stond hij op. Waarom stopte hij? Ik voelde me eindelijk op mijn gemak en verlangde naar meer.

S. liet haar kleding op de grond vallen. Ze zag er naakt zo ongelofelijk mooi uit. Inmiddels had ook hij zijn broek uitgetrokken en werden mijn ogen getriggerd naar het prachtige aanzicht van zijn stijve. Ik keek toe hoe S. hem diep in haar mond nam. Hij kreunde. Daarna was ik aan de beurt. Hij wist precies wat hij moest doen en het voelde heerlijk. Ik voelde mijn wangen gloeien. S. keek toe hoe ik genomen werd terwijl ze ondertussen met zichzelf speelde. Ik had nog nooit zoiets geils meegemaakt en kon me dan ook echt niet meer inhouden. Ik kreunde het uit en we bereikten, na een euforisch seksspel, alle drie onze climax.

De sfeer was relax en ook na de seksuele spanning konden we het goed met elkaar vinden. Toch hadden S. en ik behoefte om in alle rust, alleen te slapen. We dronken nog een wijntje en daarna belde S. een taxi voor hem. We kusten hem gedag en samen vielen S. en ik als een blok in slaap. Onze bardiensten samen zullen nooit meer hetzelfde zijn maar een prachtige herinnering, die delen wij maar al te goed.’