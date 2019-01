Erotisch verhaal: ‘Ik was inmiddels al behoorlijk nat en kon niet wachten om te beginnen’

Iedere week op VIVA.nl: een erotisch verhaal, opgebiecht door een VIVA-lezeres. Deze week: een vibrator als cadeau.

‘Terwijl ik naar buiten keek, zag ik de regendruppels tegen het raam tikken. Bah, deze koude wintertijd is niets voor mij. Ik verlang naar de zomer, naar de hitte. Want hoe koud en grauw het buiten ook is, zoveel hitte voelde ik deze hele dag van binnen. Ik was opgewonden. Ik had zin. Maar ik ben vrijgezel. Dus helaas, seks behoort niet tot mijn wekelijkse (of dagelijkse) bezigheden. Gelukkig heb ik goede vriendinnen die mij voor mijn verjaardag hebben getrakteerd op een perfecte vibrator. Ik zeg je eerlijk, ik kon niet wachten om deze straks uit te proberen.

En dus was ik opgelucht toen ik thuis kwam en zag dat mijn huisgenootje er nog niet was. Hell yes, nu kon ik rustig mijn eigen gang gaan. Ik kleedde me uit en ging met alleen mijn slipje nog aan in bed liggen. Ik greep de vibrator uit het doosje en terwijl ik hem zachtjes op mijn clit, met mijn string nog aan, liet trillen, zocht ik naar een goed pornofilmpje.

Ik was inmiddels al behoorlijk nat en kon niet wachten om te beginnen. Ik startte de video en bevredigde mezelf met de vibrator. Eindelijk, na een dag die eindeloos leek te duren, kon ik mezelf laten gaan. Ik voelde al vrij snel mijn orgasme opkomen en kon een harde kreun niet onderdrukken. Mmm, wat een hemels gevoel is dat toch.

Ik hoorde de sleutel in het slot en daar was mijn huisgenootje. Wat was ik blij dat ik zonet even ongestoord mijn gang heb kunnen gaan. Ik glipte mijn bed uit en deed alsof ik ook net thuis was. Heel subtiel, haha.

De avond vloog voorbij en het was tijd om naar bed te gaan. Zal ik nog een keer? Spookte er door mijn hoofd. Maar nee. Ik was moe en moest de volgende dag weer vroeg op, dus ik liet mijn vibrator fijn opgeborgen, in mijn doosje onder mijn bed.

Terwijl ik rustig sliep werd ik wakker door een of ander hard geluid. Alsof er bouwvakkers buiten bezig waren. Ik woon aan een drukke straat in Amsterdam dus ze zullen vast weer aan de trambanen aan het werken zijn, dacht ik. Chagrijnig stond ik op en keek uit het raam. Maar er waren nergens bouwvakkers te bekennen… Ik keek op mijn telefoon en zag dat half twee in de nacht was. Waar komt dit geluid dan rond dit tijdstip vandaan?, vroeg ik mezelf af. Ik liep naar de woonkamer, maar juist daar werd het geluid minder.

Ik kroop in bed en probeerde te gaan slapen. Maar dit was onmogelijk met dit harde geluid. Het leek wel alsof ze ergens in een muur aan het boren waren. Ik kon het maar niet begrijpen. Ik wist me geen raad en liep naar mijn huisgenootje haar slaapkamer. Zij was natuurlijk in een diepe slaap en vroeg verward waarom ik haar midden in de nacht wakker maakte. Maar ze moest me helpen. Ze moest me helpen ontdekken waar dit irritante geluid vandaan kwam. Half slapend hielp ze mee zoeken, maar ook dit had geen resultaat.

Ik kroop weer terug in bed in de hoop dat het geluid zo meteen zou stoppen. Ik sloot mijn ogen en concentreerde me op mijn eigen ademhaling tot er opeens in mij opkwam wat het irritante geluid zou kunnen zijn. Ik knipte mijn nachtlampje aan en greep naar de doos onder mijn bed. Ik opende het en ja hoor. Mijn vibrator was uit zichzelf aan gegaan en stond op de hardste stand, in het doosje, onder mijn bed, te trillen…

Geen bouwvakkers die aan de trambaan werkte, geen muren die gesloopt werden. It was my little toy. Mijn huisgenootje denkt nog steeds dat we niet weten waar het ‘vreemde geluid’ vandaan kwam. En dat hou ik ook maar zo want ik wil niet dat ze weet dat ik haar hiervoor midden in de nacht heb wakker gemaakt. Oops.’