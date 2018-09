Erotisch verhaal: ‘Zij was ook geïnteresseerd in ons en we wisten alle drie dondersgoed wat er zou gaan gebeuren’

Iedere week op VIVA.nl: een erotisch verhaal, opgebiecht door een VIVA-lezeres. Deze week: een avontuur met z’n drieën.

Af en toe hadden we het er samen over. En fantaseerden we over hoe het zou zijn. Want ook al hebben we een geweldige relatie, mijn vriend en ik dromen af en toe van iets extra’s. Iets extra’s in bed. Een andere vrouw erbij. Of een man. Of beiden.

Maar we zijn nog vrij jong dus echt swingen met getrouwde stellen of naar een of andere seksclub willen we niet… Wat is dan een ideaal alternatief voor ons als twintigers? Yes, Tinder. Zenuwachtig en vol spanning maakten we samen een account aan. Met leuke vakantiefoto’s van onszelf maar waar we in de bio wel duidelijk aangaven wat we daar, op die app, zochten.

Psst, wist je dat je op onze podcast ook kunt luisteren naar erotische verhaal….?

Na wat geswipe heen en weer hadden we contact met een bloedmooie meid. Ze was geïnteresseerd in ons en wij absoluut ook in haar. Mijn vriend vond het veel te ongemakkelijk dus het chatten liet hij aan mij over. Al snel ging het van Tinder naar WhatsApp en stuurden we geile foto’s naar elkaar.

En toen was het zover. We zouden afspreken en we wisten alle drie dondersgoed wat er zou gaan gebeuren. De afspraak vond bij ons thuis plaats. Even aarzelden mijn vriend en ik maar toen keken we nog even snel naar de foto’s die ze ons had gestuurd en werden we geil van haar prachtige lichaam. Wij wilden dit al heel lang, dus nee, nu moesten we niet gaan terugkrabbelen.

De kaarsjes waren aan en uit de speakers klonken slowjamz. En daar zat ze. In onze woonkamer. Ze was zo prachtig. Mijn vriend schonk champagne in en al snel vroeg ze of ze bij mijn vriend en ik op de bank mocht komen zitten. De spanning steeg. Nu ging het echt gebeuren. De kriebels gierden door mijn lijf. Voorzichtig streelde ze mijn benen en voordat ik het door had, lag ik met haar te zoenen. Het was passioneel en zacht. Precies zoals ik verwachtte. Mijn vriend kon zijn handen niet meer thuishouden en streelde met een hand mijn borsten terwijl hij met de andere voorzichtig onder haar rokje voelde. Gewillig ging ze in op zijn aanrakingen en spreidde ze haar benen.

Na een heerlijk, sensueel voorspel volgden we elkaar de slaapkamer in. Daar barstte een langdurige, formidabele vrijpartij los. We genoten alle drie intens en er was niets of niemand die ons tegenhield. Geen jaloezie of iemand die in de minderheid was. Nee, het plaatje was perfect. We wisselden van standjes, verwenden elkaar van top tot teen en kwamen alle drie klaar.

Mijn vriend en ik hadden afgesproken dat het een eenmalig avontuurtje zou zijn, maar stiekem hebben we sinds deze eerste fantastische keer de smaak goed te pakken…

