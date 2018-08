Erotisch verhaal: ‘Dit was precíes het verzetje dat ik nodig had, mmmm’

Iedere week op VIVA.nl: een erotisch verhaal, opgebiecht door een VIVA-lezeres. Deze week: een onverwachts pleziertje in de lokale kroeg.

Na de break-up tussen mij en C. – heel wat tranen en spinnenwebben op mijn geslachtsdeel verder – moest ik er toch echt aan gaan geloven: daten. Na drie jaar een broer-zus relatie te hebben gehad met iemand die gay bleek te zijn, was ik wel toe aan een ‘verzetje’.

Het vrijdagavond, weekend, en ik had mijn meest sexy outfit aangetrokken. Tonight is the night, ik voelde het. Met mijn vriendinnen losgaan op de dansvloer alsof we Beyoncé waren, het voelde heerlijk. En ook niet onbelangrijk: aan sjans geen gebrek. Toch hadden we het na wat drankjes wel een beetje gezien in deze club. We voelden ons iets te oud en besloten om naar een klein kroegje verderop te gaan. ‘O ja, daar ga ik vast en zeker mijn prins charming tegen het lijf lopen,’ grapte ik nog sarcastisch. ‘Een prins charming die precies weet wat ik lekker vindt, yeah right.’

Ik liet me overhalen en we kwamen erachter dat het ‘alimentatie gehalte’ in de kroeg vrij hoog lag. Dat hield in: de meeste mannen renden nog net niet naar je toe zodra je binnenkwam. Helaas kwam er niet veel van en na net te veel shotjes tequila liepen mijn vriendinnen en ik belabberd naar huis. Deze avond was niet bepaald geslaagd.

De volgende ochtend scheen de zon door mijn lichte gordijnen heen en deed het felle licht pijn in mijn ogen. Mijn hoofd bonkte als een gek. En bedankt, shotjes. Ik checkte mijn telefoon en zag op Facebook een vriendschapsverzoek van een volwassen kerel rond de veertig. Hij kwam mij vaag bekend voor… Ik bekeek zijn profiel en eerlijk, hij zag er niet verkeerd uit voor zijn leeftijd. Er stond een berichtje bij: ‘Hi, ik zag je gisteren bij de bar. Je zag er leuk uit maar voordat ik de kans had om op je af te stappen was je alweer weg. Gelukkig wist de barvrouw je naam. Zin in een drankje?’ Oké oké, blijkbaar had deze avond toch iets opgeleverd. Ik stuurde terug: ‘Vanavond?’

Met gezonde zenuwen liep ik het cafeetje binnen. Verderop zag ik hem al zitten. Hij zag er precies uit zoals op de foto (thank God!). Hij zag me binnenlopen en zwaaide. We bestelden een flesje wijn en al snel was het hartstikke gezellig. We kletsten, dronken, en de tijd vloog voorbij. ‘Er komt zo even een vriend van mij langs, vind je dat oké?,’ vroeg hij. Helder nadenken kon ik niet meer op dat moment, dus waarom ook niet, dacht ik.

Die vriend was nog aantrekkelijker dan hij. Ook hij dronk met ons mee en het werd alsmaar gezelliger. De aantrekkingskracht stond op spanning en ik wist niet goed welke man ik nu moest kiezen. Had ik ooit kunnen bedenken dat ik op gescheiden mannen zou vallen, op alimentatie gevalletjes…?

Maar wie zei er hier iets over kiezen? Met z’n drieën liepen we het café uit en ik bood aan om nog een drankje bij mij thuis te doen. Dat ene drankje liep bij binnenkomst al helemaal uit de hand. Ik kon mijn opwinding niet meer in bedwang houden en evenmin de twee mannen. Ze zoenden me op elk plekje van mijn lichaam en ik gaf me helemaal over. Dit had ik nodig. Twee kerels die mij beminden. De mannenhanden voelden euforisch op elk plekje van mijn lichaam. De hele nacht gingen we door. Er kwam geen eind aan. Eindelijk kreeg ik mijn verzetje. Mijn pleziertje waar ik een hele lange tijd naar had gesmacht…

