Erotisch verhaal: ‘Ik was in shock: hoe moest dit ooit passen?’

Iedere week op VIVA.nl: een erotisch verhaal, opgebiecht door een VIVA-lezeres. Deze week: seks in Parijs.

‘Ik telde hoeveel haltes ik nog met de metro moest en een kleine zenuw gierde door mijn lijf. Dit was het moment. Onder mijn warme winterjas droeg ik een prachtige bodysuit die ik laatst had gekocht tijdens een citytrip in Parijs. Een sexy pakje en een seksdate in een hotel, ik voelde me net een escort. Maar fuck it, dacht ik. Ik wilde dit. En ik had er zin in.

‘Sexy sportpakje’, reageerde hij een week geleden op mijn Insta-post. Dit was alweer de zoveelste reactie die hij gaf, maar actie ondernemen? Ho maar. We hebben elkaar ooit ontmoet bij een acteerklus, (we werken beiden in de media) maar verder dan wat contact via social media kwam het niet. Maar desondanks wist ik dondersgoed dat hij me wilde, dus waar wachtte ik nog op?

‘Onze woorden maakten me nog geiler dan ik al was’

Het was pure lust. Als ik deze man wilde, moest ik zelf actie ondernemen. Ik stuurde hem een uitdagend berichtje terug waaruit ik liet blijken dat ik hem ook zag zitten. Hij was verrast. Hij had dit niet achter mij gezocht maar hapte natuurlijk meteen toe. Het duurde niet lang voordat ik zijn nummer had bemachtigd en dit was het begin van mijn avontuurtje.

We hadden dirty gesprekken via de telefoon. Onze woorden maakten me nog geiler dan ik al was. Ik sprak mijn verlangen uit over een opwindende massage en hij vertelde niet te kunnen wachten om mij in een sexy, pikant pakje te zien. Een paar dagen later had hij dan ook een hotelkamer geboekt en zat ik in de metro, onderweg naar onze afspraak. Ik liep naar de ingang van het hotel en in de verte zag ik hem al staan. Lang, groot en getint; nog net zo handsome als een paar jaar geleden.

‘Een film? Daar kwam ik niet voor’

Zonder veel woorden uit te wisselen nam hij mij mee naar de hotelkamer. Hij schonk me wat te drinken in en zette een filmpje op. Een film? Daar kwam ik niet voor… Net alsof hij mijn gedachten kon lezen, liep hij naar zijn tas toe en pakte er massageolie uit. Yes, deze man had zich aan zijn woord gehouden. Hij keek me aan en trok voorzichtig, stuk voor stuk, mijn kleding uit. Met alleen mijn bodysuit nog aan, ging ik ontspannen op mijn buik liggen.

Ik voelde zijn grote, warme mannenhanden op mijn rug. Ik sloot mijn ogen en genoot van de zachte olie die langs mijn lichaam droop. Hij masseerde mij, heel rustig, van mijn rug naar mijn billen. Dit gevoel was heerlijk. Maar ik werd abrupt uit mijn zen-modus getrokken toen hij zijn grote handen mijn armen vastgrepen. ‘Nu is het mijn beurt,’ zei hij. Maar in plaats van hem te masseren knoopte ik zijn broek los en nam ik zijn pik gulzig in mijn mond. Ik was in shock door het formaat van zijn stijve. Hoe moest dit ooit passen?

Veel tijd om daarover na te denken had ik niet. Hij tilde me zonder enige moeite op en legde me op mijn rug. Zijn blik ontmoette de mijne en onze lippen vonden elkaar. Heel voorzichtig drong zijn stijve diep bij me naar binnen. Een korte kreet kon ik niet onderdrukken. Het was groot. Heel groot. Maar ik genoot en hij stootte harder en harder. Zijn handen gleden over mijn borsten en we neukten, hard en lekker. Onze lust werd vervuld. Dit was wat we wilden. Eindelijk.

Ik kroop onder een warme douche en bekeek hoe hij, nog steeds naakt, op het bed zat. ‘Morgen zal ik wel moeite hebben met lopen,’ zei ik lachend. Hij keek me aan en zei: ‘Wat had je dan verwacht van een man van twee meter?’ Ok, fair enough.’

