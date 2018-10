Erotisch verhaal: ‘Mijn man kent mijn verlangen en we hebben afgesproken dat ik mag experimenteren mits ik daar eerlijk over communiceer’

Iedere week op VIVA.nl: een erotisch verhaal, opgebiecht door een VIVA-lezeres. Deze week: Een hele warme zomervakantie.

Op de camping, warme dagen.. op het saaie kampeerveld (boze moeders, jengelende peuters) komt een nieuw gezin… hoopvol kijk ik of het leeftijdsgenoten zijn. Ik zie speelgoed liggen en vraag mijn man of het leuke mensen zijn… ik zie een vrouw de caravan in gaan.. maar het is al laat, .. morgen maar even kijken en voorstellen.

De volgende ochtend komt ze (de nieuwe buurvrouw), net voordat ik van plan ben ons even voor te stellen, naar ons toe. Spontaan, sprekend, aantrekkelijk…, ze heeft meteen mijn aandacht. We stellen ons voor en kletsen even.

Leuke, slimme vrouw, met fijne man en zoontje.

Ik verlang al jaren naar fysiek seksueel contact met een vrouw. Maar nog nooit trof ik iemand waarmee ik het verder zou kunnen ontdekken. Flirten doe ik vaker, maar dat valt niet op, of er komt meestal geen reactie op terug.

Inmiddels ben ik hier licht wanhopig over. Zal het ooit nog eens gebeuren…? Mijn man kent mijn verlangen en we hebben afgesproken dat ik mag experimenteren mits ik daar eerlijk over communiceer. Sinds kort sta ik anoniem ingeschreven op een datingwebsite. Een site om contact met andere vrouwen met biseksuele gevoelens te leren kennen. Maar zonder echt resultaat.

Deze campingbuurvrouw is leuk, mooi, bijdehand, grappig, ad rem, ze nodigt ons uit voor een wijntje bij de caravan. We maken oneindig grapjes en ik zet mijn stoel zo dicht mogelijk bij haar. De mannen hebben gespreksstof genoeg, dus er is ruimte om deze vrouw verder te ontdekken. Zonder gestoord te worden…

De volgende dag valt mijn oog op haar kanten bh, net zichtbaar onder haar shirt. O, ik vind haar aantrekkelijk, wil haar aanraken..

Omdat ik met mijn man een nachtje van de camping weg ga, naar een luxe hotel, even tijd voor onszelf, zonder de kinderen, heb ik een smoes om mijn telefoonnummer aan de buurvrouw te geven. Voor als er wat is (storm, regen, blablablabla). Natuurlijk een smoes. Ik wacht af of ze me appt…, en dat doet ze.

Tijdens de romantische avond met mijn man app ik ‘s avonds met haar. Alles ok met de caravan 😉 ..? Ze appt over een luchtig zomerjurkje wat ze vanavond heeft aangedaan omdat het zo warm is.. slik.. zal dat een flirt terug zijn..?

Ze stelt ook voor om de volgende avond samen een actieve wandeling te maken. Ik doe er een schepje bovenop door ‘ja’ te zeggen, en af te spreken dat we daarna wel afsluiten met een alcoholisch drankje op een terrasje.

Tijdens de wandeling denk ik, zucht, dit is voor haar echt alleen een wandeling. We kletsen, hebben het gezellig en stappen lekker door. Vooraf droomde ik van het aanraken van haar arm, haar hand, haar te zoenen in het bos bij zonsondergang. Maar het lijkt er niet in te zitten. Ik geef het op, maar ze wil per se nog naar een terras, ook al is het nog best ver lopen en al laat op de avond.

We vinden een lokaal terrasje en bestellen een iets te sterke cocktail, daar hebben we veel plezier om. Tijdens het lachen raakt ze me aan, ik krijg kriebels over mijn lijf.

Doet ze dat bij al haar vriendinnen?

En dan, voor mij uit het niets, vertelt ze een open relatie te hebben met haar man. Ok, bijzonder, het eerste wat door mijn hoofd schiet: ‘O ze zoekt een andere man,’ Heb ik weer 🙁

Nu zij zo open is durf ik ook, en ach we zien elkaar hierna nooit meer. Ik vertel haar dat ik toestemming heb van mijn man om mijn gevoelens van verlangen naar een vrouw te ontdekken.

Als ik verlegen opkijk, geeft ze me een hand, en zegt: ‘dat is dan wederzijds,’

Ik schrik. Dit had ik niet verwacht. Verlegen stamel ik verder. Vertel ik van mijn inschrijving op de datingwebsite, mijn wens om ook een vrouw met partner te vinden die ook het verlangen heeft een vrouw te zoenen en hopelijk meer. Het is een warrig gesprek. We betalen de drankjes en ze zegt: dus we kunnen zo wel even zoenen…?

We zoenen voor de camping, in het donker, haar lippen onwennig op de mijne. Het is lekker, fijn en zacht… Verder bijna bij de caravan zoenen we nog eens.

Ik vertel het direct aan mijn man. ‘Ik heb met de buurvrouw gezoend.’ Zij vertelt het ook meteen. Ze reageren heel positief en zijn vooral blij voor ons. En vinden het zelf ook wel erg opwindend. Hun lieve vrouwen samen op ontdekkingstocht naar elkaar: lust, passie, opwinding, verlangen.

De volgende dag komt ze me stiekem nadat ik heb laten weten in welk douchehokje ik sta, naar met toe. Ik doe de deur voor haar open, ze stapt snel binnen. Ik ben net gedoucht, naakt, alleen handdoek om. Zij in kleding, haar handen glijden over mijn rug, mijn billen, het zoenen gaat steeds makkelijker, vuriger en intenser. We willen allebei meer.

We besluiten dat de volgende stap is dat we echt samen gaan douchen. Dat doen we de volgende dag. We gaan giechelend over de camping naar de douches, snel achter elkaar het hokje in, en heel veel douche muntjes later, een hele ervaring rijker, snel en voorzichtig uit het hokje. In de hoop dat de andere campinggasten niets door hebben.

Maar er is nogal zoveel meer te ontdekken. We vragen de mannen om toestemming om met elkaar een uur de caravan te mogen gebruiken, we verlangen zo naar een bed. Dan is er nog zoveel meer mogelijk…

De mannen gaan met de kinderen zwemmen, we hebben ruim twee uur de tijd.

We gaan volledig in elkaar op, aanraken, zoenen, voelen, alles waar we allebei al zolang van droomden. Tussendoor kletsen we en houden we elkaar lang en stevig vast. Hoe bijzonder is dit, met toestemming van onze mannen, kunnen we optimaal van elkaar genieten. We leren elkaars lichaam beter kennen. Wat is lekker om te geven, wat is lekker om te krijgen. Het blijkt voor ons beiden een hele nieuwe en ongelooflijk lekkere ervaring.

Er volgt nog een avond in de caravan en daarna het afscheid. We besluiten dat dit te mooi is om af te ronden. We willen elkaar blijven zien, hoe dat precies vorm krijgt, gaan we met elkaar ervaren.

We hebben al zoveel overwonnen afgelopen twee weken, dat belooft nog veel meer mooie momenten.

Warme zomer 2018, wat heb je me blij gemaakt en wat heb je me veel gegeven.

Bron: HLN | Beeld: Getty Images