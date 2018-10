Erotisch verhaal: ‘We sliepen met elkaar, terwijl zijn vriendin in de slaapkamer lag’

Iedere week op VIVA.nl: een erotisch verhaal, opgebiecht door een VIVA-lezeres. Deze week: onstuimige seks met mijn baas.

Toen ik 18 was, werkte ik in een lunchroom. Het was kleinschalig, maar erg gezellig. Mijn baas, Kevin, was dertig jaar. Toen ik kwam solliciteren, sloeg mijn hart over: wat was het een lekker ding! Hij had van die lieve kuiltjes in zijn wangen, een prachtig gebit en ogen die me aankeken alsof ik van goud was. Ik werd aangenomen en we konden al snel erg goed met elkaar opschieten. Toen ik er een jaar werkte, vonden we dat het tijd was om dat te vieren.

Samen met mijn collega en de vriendin van Kevin gingen we er op los. We bleven bij hem slapen, want Kevin woonde in de buurt van waar we gingen stappen. Nadat we behoorlijk gedronken hadden, belandden we op zijn bank en namen nog een biertje. Ik zat naast Kevin en zijn kat lag tussen ons in. Zijn vriendin lag op al bed en ook mijn collega lag te slapen. We aaiden de kat samen en toen begon Kevin mijn vingers steeds aan te raken. Ik kreeg een warm gevoel van binnen terwijl hij me aankeek. Mijn hart ging tekeer en we kusten elkaar!

Even dacht ik: ‘Oh mijn god! Dit is mijn baas!!’, maar die gedachte verdween snel naar de achtergrond. We sliepen met elkaar, terwijl zijn vriendin in de slaapkamer lag. De volgende werkdag spraken we elkaar. Hij zei dat hij geen spijt had van de gebeurtenis. Ik ook niet, want stiekem vond ik het wel spannend om met mijn baas seks te hebben. Hij was stapelgek op mij en ik ook zeker op hem.

Elke keer dat we werkten, sloten we samen af en dan tilde hij me op het aanrecht. De seks was zo passievol en gretig! De kleren vlogen in het rond en alle lichaamsdelen werden betast. Zijn jongeheer was ook niet bepaald klein, dus het was zo intens en heftig! Zijn gespierde lichaam voelde geweldig als het mijn hongerige huid aanraakte. Het voelde meer dan heerlijk als hij in me klaarkwam. Elk weekend hadden we vurige seks en hadden het ontzettend gezellig, ondanks dat hij vreemdging.

Ik voelde me wel erg schuldig, omdat zijn vriendin een lieve meid was. Uiteindelijk bespraken we dat het zo eigenlijk niet verder kon gaan. Ik zei dat hij een keuze moest maken. Toen lachte hij dat er niets te kiezen viel, omdat hij had al een vriendin had. Ik was gewoon een speeltje tussendoor en moest me niet druk maken. We kregen ruzie en uiteindelijk is het niets geworden, ondanks dat ik zo verliefd was op hem. Ik werkte er nog een poosje, maar ben uiteindelijk vertrokken.

