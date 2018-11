Erotisch verhaal: ‘We waren al zo lang vriendinnen, waar kwam dit vandaan?’

Iedere week op VIVA.nl: een erotisch verhaal, opgebiecht door een VIVA-lezeres. Deze week: een wilde vriendinnenavond.

‘Een shotje hier en een shotje daar. Een paar jaar geleden konden we de alcohol toch iets beter aan. Het duurde daarom niet lang voordat we samen, mijn vriendin en ik, op de bar stonden te dansen. Wat zeg ik, dansen? We lágen op de bar. Het was weer net zoals in onze studententijd. Aandacht van de mannen kregen we in overvloed en de drankjes vlogen ons om de oren. Wat een avond…’

‘Dit hadden we in een lange tijd niet meer meegemaakt. Naast het feit dat we vorig jaar zijn afgestudeerd zijn we ook veel te druk met ons nieuwe werk. We hebben een iets ‘serieuzer’ leven, met een baan en beiden een eigen appartement. Maar niet tijdens deze avond. We begaven ons in een tijdmachine; terug naar de tijd waarin we student waren aan de Universiteit in Amsterdam en wekelijks op de bar van onze vaste kroeg dansten.’

‘Het was nog aangenaam warm op deze vrijdagnacht en zonder jas fietsten we van het ene naar het andere café. We belandden als afsluiter bij onze stamkroeg waar het feestje al in volle gang was. 90’s hitjes pompten door de speakers en de vaste barman herkende ons al meteen bij binnenkomst. De avond vloog voorbij en flink aangeschoten dansten we op onze favoriete muziek.’

‘Hartstikke lam fietsten we naar huis. Naar mijn appartement. We gingen nog een afzakkertje doen, was het idee. Ik stak de sleutel in het slot en plotseling, totaal uit het niets, kuste mijn vriendin mij. Ik was verbaasd en verrast tegelijk. Dit hadden we vaker gedaan, maar deze keer voelde het anders. Ze smaakte lekker. Zacht. Ze smaakte naar meer. Ik beantwoordde haar kus en voordat ik het wist trokken we de kleren van elkaar lijf.’

‘Halfnaakt keken we elkaar vragend aan. We moesten lachen. Waar waren we mee bezig? We waren al zo lang vriendinnen, waar kwam dit vandaan? Maar zin om daarover na te denken hadden we niet. We waren dronken en we hadden zin. Zin in elkaar en zin in wat anders dan een pik. Ik liep naar de keuken en trok een fles prosecco uit de koelkast. Ik nam een grote slok en liep uitdagend op haar af. ‘You sure?’ vroeg ik. Maar aan haar blik te zien wist ik al meteen het antwoord.’

‘We zoenden en zoenden en genoten van elkaars naakte lichamen. Ik vond het, ondanks de alcohol, nog best ongemakkelijk. Ik ken haar al zo lang en we zoenen vaker met elkaar, maar dit was echt next level. Gelukkig nam zij het voortouw. Ze spreidde mijn benen en binnen no time likte ze me helemaal nat. M’n hart bonkte honderd slagen per minuut. Het voelde geweldig.’

‘Ik sloot mijn ogen en liet haar tong mij de baas zijn. Ik genoot en mijn hele lichaam kreeg kippenvel. Ik voelde het opkomen. Een orgasme. Mijn adem werd luider en luider. Haar tong maakte overuren en haar kusjes op mijn clit voelden als hemel op aarde. Plots stak ze twee vingers naar binnen. Op en neer. Ik kreunde en mijn hele lichaam begaf zich in een shock. Ik rilde. Dit was euforisch. Haar natte mond vond de mijne en ik proefde mijn eigen orgasme. Dit smaakte naar meer, letterlijk en figuurlijk.

We bleven de hele nacht wakker en kregen geen genoeg van elkaar. Pas wanneer het licht door de gordijnen begon te schijnen besloten we om maar te gaan slapen. Onze naakte lichamen dicht tegen elkaar. ‘Als we wakker worden gaan we verder,’ fluisterde ze in mijn oor en met een glimlach op mijn gezicht viel ik als een blok in slaap.’

