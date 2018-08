Erotisch verhaal: ‘We waren uitgeput maar wilden steeds maar weer. Opnieuw en opnieuw…’

Iedere week op VIVA.nl: een erotisch verhaal, opgebiecht door een VIVA-lezeres. Deze week: seks in het hostel.

Het was bloedjeheet. De airco in de te kleine hostelkamer deed zijn uiterste best, maar deze hitte was niet te verslaan. De zweetdruppels vielen van zijn gezicht en spetterden op mijn borsten. Hij kuste me teder en uitgeput sloot ik mijn ogen. Ik wilde voor altijd hier blijven. Hier. In dit prachtige land met deze prachtige man.

Het begon allemaal tijdens een rondreis door Europa die ik samen met een vriendin maakte. We begonnen in Oostenrijk, trokken door naar onder andere Hongarije en Kroatië en gingen vanaf daar naar het Westen om te eindigen in Portugal. In Portugal waren alle mannen charmeurs. Dat hadden we vanaf dag één al in de gaten. Maar ondanks al het geflirt had ik meteen een klik met de receptionist van ons hostel. Een typische Portugese jongeman, met mooie donkere haren en een lekker kleurtje. Bij aankomst zaten we meteen al een uur lang te kletsen en de daaropvolgende dagen vervolgden we dit gezellige gesprek.

Mijn vriendin spoorde me aan om actie te ondernemen. Dit waren immers de laatste dagen van onze reis. Zo gezegd, zo gedaan en een paar uur later stonden hij en ik aangeschoten te dansen in een of andere mediterraanse bar. De aantrekkingskracht was intens. We konden maar niet van elkaar afblijven. We dansten, lachten en kusten. Het voelde alsof niemand anders om ons heen bestond. Het was hij en ik.

Van het een kwam het ander en voordat ik het besefte, lagen we samen in een random kamer in het hostel. Hij had stiekem de sleutels gepakt. Ik was dronken, maar gelukkig nog helder genoeg om dit euforische moment mee te kunnen maken. Want na dagenlang met elkaar gekletst te hebben, konden we nu eindelijk onze verlangens uiten. Onze aantrekkingskracht zorgde voor knetterend vuurwerk. We rukten de kleren van ons lijf en wisten niet hoe snel we onze naakte lichamen aan elkaar moesten overgeven. Ik keek mijn ogen uit. Deze heerlijke gebruinde borstkast wilde ik de hele nacht op mij voelen. Tot in de vroege ochtend hebben we gevreeën. Hij begeerde mijn lichaam van top tot teen. Hij was teder maar tegelijkertijd ook zó mannelijk. Het zonlicht begon door de gordijnen heen te schijnen, de vogeltjes begonnen met fluiten, maar wij waren nog lang niet klaar. We waren uitgeput, maar wilden steeds maar weer. Opnieuw en opnieuw. We kregen geen genoeg van elkaar. Ik wilde hem voelen en nooit meer loslaten.

Maar aan ieder sprookje komt een eind. Ik opende langzaam mijn ogen en kuste mijn Portugese god, die in diepe slaap lag. Ik sloop de kamer uit en liet expres niets achter. Geen telefoon, geen achternaam. Het was een mooi avontuur, maar ik moest terug naar de realiteit. Dag prachtig land. Dag prachtige Portugese man.

