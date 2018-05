Erotisch verhaal: ‘Ik wil je afspoelen en keihard neuken onder de douche’, gromde hij

Iedere week op VIVA.nl: een erotisch verhaal, opgebiecht door een VIVA-lezeres. Deze week: van de jacuzzi naar het hemelbed.

‘Op een doodnormale werkdag -terwijl ik net mijn cliënt uit bed had gehaald- stond opeens haar zoon in de deuropening. Ik werk als ambulant verzorgende bij een zorginstelling en hij kwam even op bezoek bij zijn moeder. We keken elkaar diep in de ogen en stelden ons voor. Meteen voelde ik een spanning tussen ons. Een fijne, seksuele spanning die ik niet goed kan omschrijven. ‘Wat een heerlijke vent’, gierde er door mijn hoofd. Hij droeg een lichte jeans met een T-shirt dat nauw sloot om zijn getrainde body. Zijn lichaam was niet normaal aantrekkelijk en de zorgzame manier waarop hij met zijn moeder omging maakte hem extra leuk.’

‘De hele werkdag kon ik hem maar niet uit mijn hoofd krijgen. Blijkbaar was dit gevoel wederzijds want nog diezelfde avond voegde hij me toe op Facebook. We raakten aan de praat en de volgende avond stond ik al bij hem op de stoep. Als vanzelfsprekend volgde een rondleiding door zijn huis. Hij had een gigantische woning met een -zeker voor een man- smaakvolle inrichting. Toen we de kelder betraden moest ik even twee keer knipperen met mijn ogen: deze bloody hot guy had een eigen sauna, jacuzzi én een binnenzwembad.’

‘Na zijn indrukwekkende huis te hebben gezien, nipten we aan de Chardonnay en kletsten we vurig over ons werk. Het geklets duurde niet lang: de spanning die we de vorige dag voelde, was weer hevig aanwezig. Onze lippen vonden elkaar en ik proefde de smaak van witte wijn. Voor ik het wist zaten we met onze naakte lichaam in de jacuzzi. Het voelde perfect en als het aan mij lag mocht deze avond voor eeuwig duren.’

‘Na urenlang vertoeft te hebben in de romantische bubbel,s verplaatsten we ons naar het Marokkaanse hemelbed. De manier waarop hij me op bed gooide, maakt me helemaal wild. Deze man wist precies wat hij moest doen. Hij was het type die vol bewondering van een vrouw kan genieten.’

‘Maar hij was nog lang niet klaar met mij. Buiten adem verplaatsten we ons naar de sauna. ‘We moeten eventjes rusten voordat we verder gaan, schoonheid’, fluisterde hij in mijn oor. Maar van rust was er weinig sprake. In de sauna verwende hij me van top tot teen. Onze bezweten lichamen bleken een bron van seksuele energie. ‘Ik wil je afspoelen en keihard neuken onder de douche’ gromde hij. Ik hield het niet meer. Zijn woorden maakten me helemaal gek.

‘Weer verplaatsten we, maar deze keer naar de regendouche. Hij tilde me gretig op en duwde me tegen de wand aan. Zijn stijve gleed soepel bij me naar binnen en het water dat tegen de muren kletterde kon ons harde gekreun niet overtreffen. We bevonden ons beiden in een waas van opwinding.’

‘Afgepeigerd lagen we samen in het hemelbed. Deze man had me helemaal gesloopt. Ik belandde in een heerlijke droomwereld en de volgende ochtend begon het erotische sprookje weer van vooraf aan…’

