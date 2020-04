Erotisch verhaal: ‘Het duurde even voordat het tot me doordrong wat er gebeurde’

Iedere week op VIVA.nl: een erotisch verhaal, opgebiecht door een VIVA-lezeres. Deze week: een te wilde vrijpartij.

‘Vlug duwde ik de sleutel in het slot van de voordeur en rende naar boven, naar onze slaapkamer. Ik was gesloopt van het gesjouw met mijn koffer en na een vlucht van tien uur rook mijn lichaam alsof het al dagen had liggen rotten in een woestijn. Desondanks kon ik niet wachten om mijn vriend na een maand reizen in de armen te springen. Daar lag hij. Vredig in een diepe slaap. Ik gooide mijn kleren op de grond en sprong nog snel onder de douche voordat ik tegen hem aan zou kruipen (wel zo fris).

Ik sloot mijn ogen en genoot van de warme waterstralen op mijn lichaam. Ik zonk in een diepe gedachte en had niet in de gaten dat mijn vriend al een tijdje in de deuropening naar me stond te kijken. Ik schreeuwde zijn naam van blijdschap toen ik mijn ogen opende en voor ik het wist stond hij naast me onder de warme douche. Zijn naakte lichaam tegen het mijne. Zijn natte lippen die ik zó had gemist.

‘Mijn hand soepel op en neer, mede dankzij het zeepsop.’

Ik drukte me stevig tegen hem aan en je begrijpt: na een maand zonder mijn vriend te zijn geweest, kon ik niet wachten om met hem te vrijen. Om zijn mooie, stijve pik te voelen. Ik wrong mijn hand om zijn stijve en terwijl ik hem diep in de ogen keek, gleed mijn hand soepel op en neer, mede dankzij het zeepsop. Damn. Wat had ik deze stevige staaf gemist. Ik wilde deze man ín me. Ik draaide me om, met mijn borsten tegen de koude tegels aan. Ik duwde mijn billen naar achteren, mijn vriend stootte bij me naar binnen.

De handen van mijn vriend gleden over mijn rug, door naar mijn heupen. Vind ik altijd erg opwindend, als hij me bij mijn heupen vastpakt. Hij kneedde, ik kreunde, hij kneep, ik kreunde harder. Op ieder plekje raakte hij me aan. Pakte hij me vast, masseerde hij me. Harde stoten zijn zacht uitgedrukt. Keihard beuken, dat is wat we deden. Ik voelde hoe diep hij ging, hier verlangde ik al dagen, zo niet weken naar.

Zonder af te drogen verplaatsten we ons naar het bed. Ik was een en al lust. Ontzettend opgewonden. Alsof alle seksuele onthouding eruit kwam. Dominant duwde ik hem op het bed. Deze rol beviel me wel. Ik sprong op hem, vastberaden zijn stijve pik hardhandig in me te duwen. Maar dit ging mis. Finaal mis. Mijn gulzigheid was te intens en op het moment dat ik hem in me wilde duwen hoorde ik een enorme knak.

Een knak en mijn vriend schreeuwde het uit. Het duurde even voordat het tot me doordrong wat er gebeurde en dat mijn vriend niet schreeuwde van genot, maar van de pijn. Zijn gezicht trok wit weg en zijn hele lichaam verstijfde. Ik sprong van ‘m af en knielde naast hem neer. Mijn arme schat!?

Dit was niet best. En geloof me: het zag er ook niet best uit. Zijn mooie lul, die een paar seconden geleden nog heerlijk stijf was, hing er op dat moment bij als een troosteloze geknakte banaan. En dat was min of meer ook zo. Hij bleek een gebroken piemel te hebben, kwamen we een uur later op de eerste hulp achter, want ja. Daar zijn we naar toe gereden. Althans, ik ben ernaar toe gereden terwijl mijn vriend huilend van de pijn op de passagiersstoel zat. Ter info: als een penis ‘breekt’, dan scheuren of knappen de (wanden van de) zwellichamen. Dit kan gepaard gaan met een knappend of scheurend geluid, er zit dus geen bot in de piemel. Dat je het ffe weet, haha.

Daar zaten we dan, na elkaar een maand niet gezien te hebben – in de vroege ochtend bij de dokter. Ga dan maar eens uitleggen hoe dit is gebeurd. Awkward, dat was het. Ik weet in ieder geval dat wanneer ik weer eens een maand op reis ga, mijn vriend bij terugkomst niét al te enthousiast moet bespringen. Iets subtieler kan geen kwaad. Vindt hij fijn, en zijn mooie piemel ook. Die nu overigens weer de oude is (pfhiew!).’

