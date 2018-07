Erotisch verhaal: ‘Zijn kusjes waren sensueel maar zijn stoten het tegenovergestelde’

Iedere week op VIVA.nl: een erotisch verhaal, opgebiecht door een VIVA-lezeres. Deze week: een spannende derde date.

‘Ik keek in de spiegel en – al zeg ik het zelf – ik zag er sexy uit. Ik droeg mijn lievelingsjurk: een prachtige maxi-jurk met open rug. Hij viel tot net op mijn enkels dus mijn zwarte high heels waren goed te zien. De jurk zat lekker strak rond mijn billen dus hij zat als gegoten. Ik kleurde mijn lippen vuurrood en was helemaal ready voor mijn date.’

‘Eenmaal in de Uber haalde ik diep adem. We hadden afgesproken in een hotel met een fancy restaurantje. Zenuwachtig liep ik naar binnen. Net toen ik mijn telefoon wilde checken, tikte hij op mijn rug. Wat zag ie er sexy uit! Hij droeg een zwarte smoking met een bordeauxrode stropdas. Zonder dat we het wisten waren we compleet op elkaar afgestemd. Ik kon mijn ogen niet van hem afhouden. Hij zag er nog mooier uit dan tijdens de twee vorige dates.’

‘We werden naar ons tafeltje geleid en bestelden meteen twee cocktails en wat lekkere hapjes. Maar eigenlijk wilde ik hier helemaal niet zijn. Ik wilde met hem mee naar huis. Ik droomde weg bij de gedachte om zijn smoking in één ruk uit te trekken. Hem te zoenen. Te strelen. Ik bedacht me hoe prachtig hij er wel niet naakt zou uitzien. Net op dat moment, tijdens die gedachte, hoorde ik mijn naam. ‘Dagdroom jij?,’ zei hij. Voor dat ik het wist zei ik: ‘Ik wil jou’. Het floepte eruit. Ik had mijn gedachten hardop uitgesproken. Ik sloeg een hand voor mijn mond. Hij keek me verbaasd aan maar na enkele seconden herpakte hij zijn blik. ‘Ik wil jou ook, al vanaf het eerste moment dat ik je zag,’ zei hij. Ik kon mijn geluk niet op. Dit awkward moment veranderde als vanzelf in een sprookje. In een seksueel sprookje van twee mensen die al vanaf de eerste minuut naar elkaar smachten.’

‘Hij stond op en stak een hand naar mij uit. ‘Kom,’ zei hij. Ik zei niets en vol verwachting liep ik achter hem aan. We stapten in de lift die ons naar de bovenste verdieping van het hotel bracht. Er was helemaal niemand. Alleen hij en ik. We liepen naar het zwembad. Een privégedeelte waar wij ons eigen gang konden gaan. Nog steeds zeiden we geen woord tegen elkaar maar we wisten dondersgoed wat er ging gebeuren.’

‘‘Ga liggen,’ zei hij en hij wees naar een ligstoel die naast het zwembad stond. Ik gehoorzaamde en hij begon zich uit te kleden. Eerst zijn blazer en schoenen, toen knoopje voor knoopje zijn witte blouse en als laatst zijn pantalon. Zijn stijve drukte stevig door zijn boxershort heen. Damn, ik kreeg het zó warm van hem. Hij bukte zich over me heen en zoende me. Op mijn lippen, mijn oren en in mijn nek. Hij trok mijn jurkje omlaag en langzaam voelde ik zijn zachte lippen op mijn borsten. Hij likte ze. Een voor een. Hij trok mijn jurkje verder uit naar beneden en zijn tong bevond zich tussen mijn benen. Ik kon een kreun niet onderdrukken. Ik was zo nat. Het voelde heerlijk.’

‘Ik trok zijn boxershot uit en greep zijn stijve pik vast. Ik kneed erin en kon niet wachten om hem in me te voelen. Ik keek hem met vurige ogen aan en die blik zei genoeg. Hij stak zijn stijve diep bij me naar binnen en stootte hard. Zijn kusjes waren sensueel maar zijn stoten het tegenovergestelde. Hard en ruw. Precies zoals ik het wil. Even was de wereld om eens heen verdwenen. Het was alleen hij en ik. Zijn stijve die mij heerlijk vulde. Ik voelde mijn bloed vurig door mijn aderen stromen. Dit was het moment. Het moment waarop ik me niet meer kon inhouden. Het duurde enkele seconden tot ik weer back to earth was. Precies op dat moment hoorden we stemmen. We wisten niet hoe snel we weg moesten komen. Terwijl ik nog aan het bijkomen was van dit prachtig seksuele moment, namen we de lift terug. Terug naar de bewoonde wereld. Terug naar het restaurant waar onze hapjes en onze cocktails op ons aan het wachten waren.’

