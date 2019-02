Erotisch verhaal: ‘Ik zag dat hij genoot en dat maakte mij nóg geiler’

Iedere week op VIVA.nl: een erotisch verhaal, opgebiecht door een VIVA-lezeres. Vorige week kon je lezen hoe de anonieme VIVA-lezeres na een avondje stappen spontaan met twee vreemde jongens mee naar huis ging. Nu maakt ze haar verhaal af…

‘Ik keek de mannen een voor een aan en zag dat ze elkaar door hadden’

B. kwam overeind en knoopte voorzichtig mijn jeans los. En terwijl hij mijn broek langzaam uittrok, keek ik naar M. Hij kuste me en pakte mijn nek vast. Ik zag dat hij van het korte moment van macht genoot.

Met alleen nog maar mijn topje en string aan, zat ik op de bank. M. drukte mijn hoofd subtiel richting zijn ontblote kruis. Ik had niet eens door dat hij zijn eigen broek naar beneden had getrokken. Hij keek aandachtig hoe ik zijn stijve in mijn mond nam. Terwijl ik hem heerlijk pijpte voelde ik hoe B. mijn string opzij schoof. Twee vingers vulden mijn natte kruis. Ik kreunde. Met zijn lul nog in mijn mond keek ik naar M. en zag ik hoe hij zijn hoofd naar achteren gooide. Hij genoot en dat maakte mij nóg geiler. Hij zei dat ik moest stoppen, want anders zou hij klaar komen.

B. ging vol overgave door en ik voelde hoe nat ik inmiddels geworden was. Toen hij stopte beviel hij dat ik op de grond moest gaan zitten. Ik luisterde, enigszins omdat ik wist dat ik geen schijn van kans maakte tegen deze twee jongemannen en enigszins omdat ik intens geil geworden was. B. ging op de rand van de bank zitten en ik pakte zijn pik stevig vast. Ondertussen kwam M. achter me staan en voelde ik hoe hij bij me naar binnen drong. Hij was groot, te groot eigenlijk. Hij zou voorzichtig moeten doen, maar ik voelde aan de manier waarop hij zijn handen om mijn heupen had, dat hij dat niet van plan was. Ik was te geil om het erg te vinden.

Ik stopte B. zijn stijve in mijn mond en begon te zuigen. Met mijn andere hand masseerde ik zachtjes zijn ballen. Van de staart, die ik van mijn lange blonde haar had gemaakt, was bijna niets meer over. B. pakte mijn haren vast en terwijl hij liefdevol mijn hoofd streelde, sloeg M. hard op mijn billen.

M. begon steeds harder te stoten. Ik betrapte mezelf erop dat ik kreunde. Ik genoot hiervan. Ik genoot ervan om gedomineerd te worden door twee bloedgeile, knappe mannen.

M. stootte nóg harder en ik voelde hoe hij in me klaarkwam toen zijn handen hard in mijn heupen knepen. Hij kwam uit me en ik voelde hoe zijn sperma naar beneden droop. M. liep weg en in de donkere ruimte zag ik B. zijn ogen schitteren. Alsof hij probeerde te zeggen dat hij nog niet klaar met me was.

Ik kroop omhoog, de bank op, en ging met mijn handen in de warrige haren van B. We zoenden elkaar met volle overgave. Hij pakte mijn kin losjes vast en liet zijn duim op mijn lippen rusten. Terwijl hij me kort aankeek met een schuin lachje zei hij: ‘Ik wil je gezicht zien wanneer jij klaarkomt.’ Ik kroop op hem en voelde hoe zijn stijve bij me naar binnen drong. Zijn hand ging naar mijn gezicht en ik opende mijn mond. Ik zoog zachtjes op het topje van zijn duim. Ik lachte naar hem en beet speels, maar zachtjes, in zijn vinger.

Hij gleed met zijn handen naar beneden en stopte rond mijn middel. Hij was er klaar voor om het tempo aan te geven waarin hij geneukt wilde worden. Ik volgde en voelde hoe mijn borsten meebewogen. Ik zette mijn handen achter me, op zijn knieën, en gooide mijn hoofd in mijn nek. ‘Fuck,’ hoorde ik mezelf zeggen zonder dat ik er erg in had. Ik kon me niet meer inhouden en kwam klaar terwijl hij nog in me zat.

Hij was niet van plan om te stoppen. Met zijn rechterhand greep hij naar mijn keel en keek hij me aan. ‘Pijp me,’ zei hij. Nog half buitenadem van mijn eigen orgasme liet ik me op de grond zakken. Ik nam hem in mijn mond en het duurde niet lang toen ik hem hoorde zeggen dat hij ook ging komen. Ik keek hem in zijn ogen aan en ik voelde hoe zijn warme sperma zich in mijn mond drong. Zonder aarzeling slikte ik het door. Een glimlach van oor tot oor verscheen op zijn gezicht. Ik kroop naast hem op de bank en hij trok een zacht fleecedekentje over ons tweeën heen.

Ik werd wakker. Het was koud. Ik keek naar de hoek van de kamer en zag mijn rode Hunkemöller string op de grond liggen. Ik keek weer terug naar B. die naast me lag te slapen. Ik zuchtte. Wat een nacht.

