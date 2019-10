Erotisch verhaal: ‘Als je bijna voor me staat, glijden je ogen over mijn topje’

Iedere week op VIVA.nl: een erotisch verhaal, opgebiecht door een VIVA-lezeres. Deze week: een zwoel dansspel op de dansvloer.

‘Ik sta aan de andere kant van de zaal en zie hoe je op me afloopt. Als je bijna voor me staat, glijden je ogen over mijn topje. Te langzaam, want ik voel zowel spanning als een lichte onzekerheid. Ik twijfel of je de tekst op het topje leest, “Get Fit”, of door de transparante stof de contouren van mijn lichaam bestudeert. In ieder geval bevalt het je, wat je dan ook ziet, want het volgende moment smelt ik in een warme omhelzing en voel ik me geliefd.

Je pakt mijn rechterhand, terwijl mijn linkerhand over je schouder glijdt en jouw sterke lijf verkent. Mijn bovenlichaam tegen het jouwe, het past perfect! Je ademt diep in en ik adem met je mee. Als we tegelijk uitademen, geef ik me aan je over, in zachtheid en ontspanning.

‘Ik voel je warmte tegen mijn borsten, je been dat tussen mijn benen schuift en mijn heupen heen en weer wiegt.’

De wereld om me heen vervaagt, ik ga op in het moment. Ik geniet van het gemak waarmee ik je bewegingen kan voelen, van de soepelheid waarmee je me leidt. Ik voel je warmte tegen mijn borsten, je been dat tussen mijn benen schuift en mijn heupen heen en weer wiegt. De sensuele bewegingen worden feller, mijn reactie op jouw sturing. Groot en klein, licht en zwaar: ik ga mee in de emotie van de muziek. Met die contrasten creëren we samen een speelse dynamiek. Ik voel je adem langs mijn oor. Je adem die overgaat in een zachtjes hijgen en daarmee de inspanning verraadt die het je kost, om samen zo te bewegen. Het is erotisch. Je zachte, lichtzoete, mannelijke geur, intens aanwezig in de onvermijdelijke nabijheid waarmee wij met elkaar bewegen.

‘Vertrouwen, plezier en passie: een cocktail voor intimiteit.’

Als ik je blik zoek en vasthoud, wordt de verbinding die ik zo sterk voelde, nog intenser. Vertrouwen, plezier en passie: een cocktail voor intimiteit. Ik sluit mijn ogen, focus op wat ik voel. Onze hoofden raken elkaar nu en we houden ze daar, de connectie zo behoudend. Hoe tijdloos de ervaring ook is, als dit nummer eindigt, laten we elkaar verhit los. Je knuffelt me stevig en lacht breed naar me. Zouk dansen met jou voelt als verrukkelijke seks.’

