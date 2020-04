Erotisch verhaal: ‘Zullen we het eens met een andere vrouw proberen?’

Iedere week op VIVA.nl: een erotisch verhaal, opgebiecht door een VIVA-lezeres. Deze week: trio.

‘Zullen we het eens met een andere vrouw proberen?’, vroeg ik een aantal maanden geleden aan mijn vriend. Je had zijn ogen moeten zien glunderen. Nu zijn we hier met z’n drieën. Hij, zij en ik. Deze meid is knap. Aantrekkelijk. Maar niet té aantrekkelijk, dat zou mij jaloers maken. Ze is iets jonger dan ik, wat ervoor zorgt dat ik me machtig voel. Ik heb de leiding en beslis wat er deze avond gebeurt.

Zijn ogen zijn op mij gericht maar ik zie hoe zijn handen glijden over haar heupen. Je zou zeggen dat je in een behoorlijke roes moet verkeren om je vriend te zien met een andere vrouw, daarom staan er flessen champagne en nog halfgevulde glazen wijn op het nachtkastje van de hotelkamer. Toch moet ik oppassen dat ik niet té dronken ben, want dan heb ik mezelf niet meer in de hand.

Ik loop op haar af, haar mooie lichaam is bedekt in een zijden top en een strakke jeans. Mijn hand gaat naar haar gezicht. En ik wrijf met mijn neus langs haar wangen, haar lippen en ruik haar vrouwelijke geur gemixt met een vleugje alcohol.

Mijn vriend zet een stap naar achter en geeft mij de ruimte om haar te ontdekken. Hij kijkt mee over mijn schouder terwijl ik haar mond kus. Ik heb het altijd verleidelijk gevonden om met een vrouw te flikflooien. Om een net zo zachte huid als die van mij te voelen, om iemand te bevredigen zoals ik zelf ook het lekkerst vind. Maar meer dan puur seks wil ik niet. Alleen dit contact is wat ik nodig heb eens in de zoveel tijd.

‘Wil ze mij of mijn vriend?’

Mijn vriend laat zijn broek langzaam naar beneden glijden. Hij schopt zijn schoenen uit en knoopt een voor een de knoopjes van zijn donkerblauwe overhemd los. Hij trekt de aandacht met zijn gespierde benen en platte borstkast, ik zie haar kijken met haar grote ogen. Ze weet niet wat ze wil. Wil ze mij of mijn vriend? Of wilt ze ons beiden? Ze kan ons beiden krijgen. Deze avond mag zij dat. Mijn vriend geniet van de aandacht en gaat naakt in de stoel naast het bed zitten. ‘Ik wil dat jullie het met elkaar doen. Nu’, zegt hij.

Ik laat de bandjes van haar topje over haar schouder vallen. Ze draagt geen bh en haar stijve tepels steken naar voren. Ik speel ermee, draai er rondjes omheen met mijn lange, gekleurde nagels. Ik bestudeer haar gezicht en kus haar zachte glimlach. Mijn hand breng ik naar beneden naar haar natte slipje en terwijl ik haar vinger staar ik naar mijn vriend. Zijn rechterhand klemt zich om zijn stijve pik terwijl hij naar ons kijkt. Als ik hem zo zie wil ik op hem zitten, hem in me voelen – maar eerst moet ik deze mooie vrouw aandacht geven.

‘Hij klimt op haar en tilt haar lange benen in de lucht’

Van het een komt het ander en ik krijg waar ik naar verlang: haar zachte huid strelend over de mijne, haar natte kutje dat klaarkomt in mijn mond. Mijn vriend staat op uit de stoel en ik schuif opzij. Ik gun hem haar naakte lichaam dat nog zachtjes natrilt van haar orgasme. Hij klimt op haar, tilt haar lange benen in de lucht terwijl hij zijn stijve in haar graaft. Ik lig naast hun op het grote bed en draai met mijn vingers rondjes op mijn eigen klit.

Hij stoot haar en ik vinger mezelf. We pakken hetzelfde ritme en zien aan elkaar dat hét moment eraan komt. Hij duwt zich hard tegen haar aan terwijl zijn ogen zich doordringen in de mijne. Wij zijn hier samen en zonder elkaar een moment uit het oog te verliezen, schiet er een immens orgasme door onze lichamen. Fysiek is hij in haar, maar in gedachten weet ik dat hij in mij is.’

Jouw dirty little secret

