Erotisch verhaal: ‘Zwoele zomernachten? Ik weet nu wat het betekent’

‘Na een lange, warme, zweterige werkdag kwam ik vermoeid thuis. Ik opende de deur van mijn appartementje en werd overvallen door nóg meer hitte. Dit was echt niet meer normaal. Ik opende alle ramen, trok al mijn kleding uit en sprong zo snel als ik kon onder een ijskoude douche. Zonder af te drogen ging ik in bed liggen. Ik sloot mijn ogen en genoot van de briesjes die af en toe over mijn naakte lichaam zoefden.’

‘Schat?’ hoorde ik in de verte. Ik opende langzaam mijn ogen en keek mijn vriend aan. Oef, ik was in slaap gevallen. Ik keek op de klok en het was inmiddels al half negen in de avond. ‘Waarom lig jij hier naakt te slapen terwijl alle ramen en deuren wagenwijd open staan?’ ‘Shit dat was niet de bedoeling, stamelde ik’… ‘Het ziet er anders wel sensueel uit’, zei hij. Toen gaf ‘ie aan dat ik even moest wachten en enkele minuten later kwam hij kletsnat, net uit de douche, onze slaapkamer binnenwandelen.’

Hij sprong op me en begon me opgewonden te zoenen. Ik was nog steeds niet helemaal wakker. Aan de ene kant was ik veel te moe en suf maar aan de andere kant kon ik het prachtige, natte lichaam van mijn vriend niet weerstaan. Ik kuste mijn schatje terug en gaf hem een duw zodat ik bovenop hem kon zitten. Ik klom op hem en reed met mijn lichaam op en neer. De ramen waren nog steeds open. Iedere buur kon onze sekspartij van top tot teen meemaken. Maar boeide mij dat wat? Nope.

Zijn handen grepen van mijn dijen naar mijn borsten en terwijl ik steeds harder op hem reed, pakte hij me stevig vast. ‘Vind jij het soms geil dat je hier bekeken kan worden?’ Met mijn meest onschuldige blik keek ik hem aan. Mijn ogen en mond wagenwijd open. ‘Ik zal jou eens laten zien wat geil is’. Hij tilde me op en liep naar het balkon. Hij zette me neer en beval dat ik nu kreeg waar ik naar verlangde. Ik maakte mijn rug hol, spreidde mijn benen en stond helemaal klaar om van achteren genomen te worden. Het was schemerig buiten maar nog genoeg licht om te zien wat wij hier aan het doen waren.

Het voelde verrukkelijk. Het voelde vrij. Terwijl ik het uit kreunde en mijn vriend nog harder stootte, raasde nde scooters en fietsers langs ons voorbij. Ik weet niet of mensen ons gezien hebben op vier hoog maar daar hadden we totale schijt aan. De hele wijk mocht meegenieten van onze lust. Van onze liefde. Uitgeput sloten we deze hete zomeravond poedelnaakt af in ons bed. Met natuurlijk alle ramen en duren nog steeds wagenwijd open. Zwoele zomernachten? Ik weet nu wat het betekent.

