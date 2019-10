Erotisch verhaal: ‘De zwoele zomernachten konden niet lang genoeg duren’

Iedere week op VIVA.nl: een erotisch verhaal, opgebiecht door een VIVA-lezeres. Deze week: van zwoele zomernachten tot een seksloos leven.

‘Twintiger, vrijgezel en wonend in Amsterdam. Ik heb mijn leven top voor elkaar, zou je denken. En dat is ook zo. Ik geniet, doe waar ik zin in heb en hoef aan niemand verantwoordelijkheid af te leggen. Zo ook op het gebied van mannen. Als ik mijn libido moet geloven, vraag ik me soms af of ik wel honderd procent vrouw ben. Any way, ik zorg ervoor dat ik niets tekort kom. Dat was nooit een enkel probleem…

Maar ik begin even een paar maanden terug, naar afgelopen zomer. De keus aan mannen was reuze. Waren het er geen twee of drie, dan had ik wel vier mannen die ik om en om afwisselde om een leuke avond – en soms ochtend – mee te beleven.

De chefkok van mijn favoriete restaurant, een ex-collega van mijn vorige werk, een Spaanse dj die ik bij een feest tegen het lijf was gelopen, een goede vriend (noem het friends with benefits)… Er was altijd wel iemand die tijd voor me kon maken en de zwoele zomernachten konden niet lang genoeg duren.

Of het lastig was om het contact met hun uit elkaar te halen? Mwah. Het ging altijd wel goed, en ze wisten van mij dat het puur om de seks ging. Want ja, ik dacht dat ik ‘dat’ wel kon handelen. Ik sta in de bloei van mijn leven en ben nota bene pas vierentwintig.

‘Voor het eerst in lange tijd beleefde ik een seksloos leven’

Niet dus. Die ‘goede vriend’ ging ik leuker en leuker vinden. Máár, hij mij ook! Het klikte zo goed dat voor we het wisten aan het daten waren. Etentjes, festivalletje, concertje, iedere week deden we wel wat leuks. Ik wilde alleen hem, dus vergat ik de andere mannen. Ik liet weinig van me horen en als ze me belden om langs te komen zei ik dat ik het even heel druk had.

Zo geschiedde. Totdat die goede vriend tot de conclusie kwam dat we toch maar beter gewoon vrienden konden blijven. Ik was lichtelijk heartbroken en weer terug bij af. Weken gingen voorbij en voor het eerst in lange tijd beleefde ik een seksloos leven. Spijt dat ik mijn contact met de andere mannen had verwaarloosd…

Ik moest iets doen maar ontdekte dat die ex-collega een relatie had, en bij die chefkok kon ik echt niet wéér vanuit het niets aankloppen… Tot dat ik opeens de jas van die ene Spaanse dj bij mij aan de kapstok zag hangen. Die was hij maanden geleden vergeten. Een perfecte reden om hem een berichtje te sturen. Natuurlijk was hij verbaasd dat ik opééns weer iets van me liet horen, maar hij wilde zijn jas wel graag terug. Ik blij!

‘Of hij bij mij langs kon komen? HELL YEAH.’

Maar hij appte niet meer terug. En inmiddels waren we weer een week verder. Ik leefde inmiddels al een paar weken een seksloos leven, en ik zeg het je: het is verschrikkelijk!

Nu komt het. Samen met die goede vriend ging ik ergens een hapje eten. We waren natuurlijk geen friends with benefits meer maar hadden besloten om elkaar wel gewoon te blijven zien. Lastig, but oké. En stiekem had ik hoop. We hadden een gezellige avond, totdat ik opeens een appje kreeg van de Spaanse dj. Of ik zin had in een drankje en of die bij mij langs kon komen? HELL YEAH. Maar fuck, net nu ik met die vriend was.

Ik vertelde dat ik uiteten was maar dat later op de avond wel tijd had. Hij reageerde meteen, en belde. Niet een keer, nee, tig keer. Terwijl ik het gesprek met die ene vriend probeerde te volgen en intens baalde, drukte ik zenuwachtig mijn inkomende gesprekken uit. Ik dacht, ik app die Spanjaard later wel met een goed excuus en dat hij de volgende dag langs kan komen.

‘Hij zoende me vol op de mond’

Je raadt het nooit, maar wie stond er opeens naast ons in het restaurantje: de Spaanse dj. En niet onschuldig gedag zeggen, nee. Hij zoende me vol op de mond. Mijn goede vriend heb ik nog nooit zo verbaasd gezien en toen de Spanjaard zag met wie ik aan tafel zat, zag zijn gezicht er ook verward uit.

Hoe dit afliep? De Spanjaard ging er meteen vandoor en riep nog: ‘Zo te zien heb je wel tijd voor een andere jongen.’ Ooit nog met mijn goede vriend daten, kan ik nu ook wel vergeten. Hij gelooft niet dat die zoen niets voorstelde.

Tot zover: Seksloos leven still going strong.’

