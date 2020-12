Rode oortjes: zo gezond is het om erotische boeken te lezen

“Het lezen van erotische boeken helpt je om meer te weten te komen over wat je wilt en om dat aan je partner over te brengen”, zegt Rowett. Ze gelooft dat spannende boeken relaties kunnen versterken, omdat lezers leren hoe ze hun verlangens beter kunnen verwoorden. Praten over een opwindende scène uit het boek kan je inspireren!

Libido verhogend

Met een overvolle agenda en een eindeloze to do-lijst kan sex soms niet écht bovenaan je prioriteitenlijst staan. Het lezen van erotische boeken kan de uitkomst bieden. Want deze boeken prikkelen je wel, waardoor je misschien zonder dat je zin hoeft te ‘maken’, toch in bent voor die vrijpartij. ‘Je libido en verlangen naar seks met een partner nemen toe, wat het ontbrekende ingrediënt kan zijn als je seksleven op een laag pitje staat, zegt Rowett.