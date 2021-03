Ooh là là: dit zijn de verschillen in erotische dromen tussen man en vrouw

Iedereen heeft wel eens erotische dromen. Soms zijn het leuke dromen over je partner en soms kun je erg in de war raken als je plotseling over je collega droomt. Hoe komt dit precies? En waar droomt je partner eigenlijk over?

Erotische dromen

Wat erotische dromen zijn, spreekt voor zichzelf. Maar waarom hebben we die nou eigenlijk? Vaak dromen we over erotische dingen als we een tijd geen seks meer hebben gehad. Maar het kan ook zijn dat je iemand super knap vind en erover fantaseert om de nacht met diegene door te brengen. Deze dagelijkse fantasieën, kun je ’s nachts dan ook terug zien. Net zoals met alle andere dromen, droom je vaak over dingen die je meemaakt in het echt. Toch blijkt uit onderzoek dat deze dromen bij mannen en vrouwen nogal verschillen.

Lees ook:

6 opmerkelijke feitjes over het vrouwelijk orgasme

Vrouwendromen

Vrouwen dromen dus heel anders dan mannen. Een nachtje naar bed met een vriend of vriendin staat bij vrouwen op nummer één. Vlak daarachter komt de vrijpartij met een collega. Bij mannen komen deze twee dromen juist op de laatste plek. Verder dromen vrouwen ook vaak over onenightstands en natuurlijk over hun eigen partner. Nou hoeft het niet altijd iets positiefs te zijn als je droomt over je partner. Veel vrouwen dromen ook over het vreemdgaan van een partner. Ook dromen vrouwen wel eens over hun exen.

Avondje met je ex

Bij mannen is de droom met een ex-partner erg populair. Deze staat zelfs op één. Uit onderzoekt blijkt dan ook dat 92% van de mannen dit doen. Ook onderwerpen als seks met een beroemdheid zijn populair bij mannen. Toch hebben ze ook vaak minder leuke dromen. Net als vrouwen dromen ze over een partner die vreemdgaat. Daarnaast droomt 72% van de mannen over dat ze geen erectie kunnen krijgen. Maar mannen kunnen opgelucht ademhalen, want vrouwen dromen hier eigenlijk nooit over. Als laatste dromen mannen nog graag over seks in de buitenlucht of seks met meer dan een iemand.

Geen zorgen

Iedereen heeft dus wel eens een beschamende, erotische droom. Dus maak je geen zorgen. Vaak betekent het niet meer dan een simpel geval van nieuwsgierigheid. En daarnaast, zijn de meeste dromen toch bedrog…