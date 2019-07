Slaap lekker: vrouwen hebben steeds meer erotische dromen

Een erotische droom gehad vannacht? Dan ben je zeker niet de enige. Volgens onderzoek hebben vrouwen steeds meer van deze nachtelijke avontuurtjes.

Dat blijkt uit een studie in het tijdschrift Psychology & Sexuality. Maar kleine side note: dat is nog steeds minder frequent dan bij mannen. Slaaponderzoeker aan de universiteit van Freiburg Michael Schredl heeft onderzocht dat bij 2.907 deelnemers gemiddeld 18 procent van de dromen een seksuele was. Dat is ongeveer één op de vijf dus. Slechts 4 procent gaat over politiek (misschien een open deur) en 6 procent over sport. Waarom we meer over seks dromen? ‘Emotionele onderwerpen raken ons dieper, en komen op die manier makkelijker in onze dromen terug’, aldus Schredl.

Minder prioriteit

Daarnaast komt nog naar voren uit dit onderzoek dat jonge mensen een stuk meer erotische dromen hebben dan oudere mensen. De reden? Volgens de onderzoekers heeft dit alles te maken met dat door feminisme vrouwen tegenwoordig een stuk minder terughoudend zijn om deze nachtelijke avontuurtjes ook te melden. Ook zou seks gewoon simpelweg veel minder een prioriteit zijn in de oudere doelgroep.

I dreamed a dream

Maar wat betekenen al deze verschillende erotische dromen nu eigenlijk? En vooral: wat doet die ene collega die je niet lekker ligt in godsnaam in je erotische droom? Rustig maar, het wil niet zeggen dat je een stiekeme crush hebt. Het kan simpelweg betekenen dat je onderbewustzijn tóch toenadering wil zoeken om het conflict tot een einde te brengen. Aha.

Verlangens

Dat het onderbewustzijn een belangrijke rol heeft in dromen, blijkt maar weer. Zo kan het zijn dat je verborgen verlangens hebt, zoals meer knuffels van je partner of iets anders waar je behoefte aan hebt. Dit is je misschien in het ‘normale’ leven nog niet helemaal duidelijk, maar je droom drukt je maar weer eens met je neus op de feiten. Daarnaast kan je seksuele kant meer tot uiting komen wanneer jij op één oor ligt, omdat je deze gevoelens misschien in het dagelijkse leven onderdrukt. Het is dan ook een reminder om soms eens wat liever te zijn voor jezelf.

Acceptatie is key

Droom je juist wel over iemand die je goed kent? Dan kan het goed zijn dat je graag zelf een van de eigenschappen van deze persoon graag zou willen hebben. Maar ook hierbij geldt: acceptatie is key. Het wil namelijk niet zeggen dat je nu moet gaan veranderen, maar deze droom is er juist om aan te geven dat je helemaal prima bent zoals je bent. Als dat niet prettig ontwaken is, dan weten wij het ook niet meer.

Bron: HLN | Beeld: iStock