Erotische podcast: ‘Als karma bestaat, komt dit mij duur te staan’

Iedere week lees je op VIVA een seksavontuur van een VIVA-lezeres. Maar weet je dat ook kunt luisteren naar deze verhalen via onze erotische podcast? Deze week in de erotische podcast van VIVA: zo sexy kan een middag in een jazzbar zijn.

In samenwerking met EasyToys

‘Hij woont sinds kort in een gloednieuw appartement, samen met zijn vriendin. Aan de muren hangen foto’s van hen samen, op het dressoir liggen vrouwentijdschriften en in de hoek staan haar hakken. Ik besef waar ik mee bezig ben. Shit. Een onschuldige meid op zakenreis die denkt dat haar vriend gewoon thuis, alleen op de bank ligt. Ik denk: als karma bestaat, komt mij dit duur te staan, maar wanneer ik zijn indringende, sexy blik voor me zie, ben ik weer meteen verloren.’

Ben je benieuwd hoe deze affaire verdergaat? Beluister dan hier de erotische podcast.

Op de hoogte blijven van onze leukste artikelen en winacties? Schrijf je in voor de VIVA-nieuwsbrief.