Erotische podcast: ‘Hij verwende mij alsof ik de laatste vrouw op aarde was die hij mocht beminnen’

Iedere week lees je op VIVA een seksavontuur van een VIVA-lezeres. Maar weet je dat ook kunt luisteren naar deze verhalen via onze erotische podcast? Deze week in de erotische podcast van VIVA: zo sexy kan een middag in een jazzbar zijn.

In samenwerking met EasyToys

Na een ontmoeting met een sexy onbekende in een jazzbar, eindig je met die intrigerende man in kwestie bij de snackbar. ‘We aten een patatje oorlog en terwijl we dit met een blikje bier naar binnen gooiden, gaf ik hem subtiele hints en seintjes. Toch bleek deze man maar niet te begrijpen dat ik met hem naar huis wilde. Iets met een generatiekloof zal het wel zijn, dacht ik nog. De jongens van nu hadden allang doorgehad of het zelf aangeboden, maar deze man was een echte heer. Een gentleman die niet meteen een dame mee naar zijn huis neemt.’

Of… toch wel? Benieuwd hoe deze ontmoeting afloopt? Beluister dan hier de erotische podcast van VIVA.

Op de hoogte blijven van onze leukste artikelen en winacties? Schrijf je in voor de VIVA-nieuwsbrief.