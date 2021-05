Iedere week lees je op VIVA een seksavontuur van een VIVA-lezeres. Maar weet je dat ook kunt luisteren naar deze verhalen via onze erotische podcast? Deze week in de erotische podcast van VIVA: naar bed gaan met de ijdelste man ter wereld.

‘P. is de definitie van een machoman. Hij vertelt altijd uitgebreid over zijn eigen bedrijf, over zijn kantoor in een grachtenpand en dat hij (toen we nog uit gingen) ieder weekend de duurste flessen kocht. Hij is nog niet eens dertig. En zijn vader is stinkrijk. Dus. Ik oordeel, maar luisterde aandachtig.

Terwijl hij mijn glas wijn bijschonk, keek ik dwars door hem heen en irriteerde ik me mateloos aan het blonde plukje dat voor zijn linkeroog bungelde. En met deze man ga ik zo nu en dan naar bed… Why? Ja, dat vraag ik mijzelf ook af. Ik wil dit zelf, laten we dat vooropstellen. Hij denkt dat hij uitmuntende minnaar is en tja, daar moet ik hem gelijk in geven…’

