Erotische podcast: ’Ineens was daar ook de receptioniste van het hotel’

Iedere week lees je op VIVA een seksavontuur van een VIVA-lezeres. Maar weet je dat ook kunt luisteren naar deze verhalen via onze erotische podcast? Deze week in de erotische podcast van VIVA: een collega die wel van aanpakken weet.

We spraken af in de hotelkamer. Zaterdagavond, 20.00 uur. Zenuwachtig stond ik in de lobby te wachten tot ik aan de beurt was bij de receptioniste. Ineens voelde ik van achter een hand op m’n billen. ‘Hey schoonheid’, zei je met een hese stem in m’n oor. Meteen wist ik het: dit wordt een goede nacht.

Na wat over en weer geklets, is het eindelijk onze beurt om de sleutel op te halen bij de receptioniste. Ze herkent je, want ik zie dat ze nét iets te lang in je ogen kijkt en een rode blos op haar wangen krijgt als ik naar haar staar. ‘Tot straks’, zegt ze. Ik haal m’n schouders op en samen lopen we naar de suite, waar we de hele nacht voor onszelf hebben…

Benieuwd naar de afloop? Luister dan hieronder de nieuwste erotische podcast van VIVA.

