Pssst, wist je dat je ook naar onze erotische verhalen kunt luisteren? Iedere week vind je op viva.nl een erotisch verhaal, opgebiecht door een lezer. Deze ondeugende avonturen kun je dus niet alleen lezen, maar óók beluisteren.

Vandaag in de spotlight: een bezoek aan de schoonouders gaat pikant mis. Luister via Spotify naar de erotische podcast.

In the mood voor meer erotische avonturen? Je kunt ze hier allemaal luisteren in onze afspeellijst op Spotify.