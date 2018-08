Erotische webwinkels doen goede zaken door hittegolf

Opeens snappen wij de uitdrukking ‘zwoele zomer’ helemaal, want uit onderzoek is nu bewezen dat hoge temperaturen leiden tot meer zin in seks, en dat die zin op haar beurt weer leidt tot een stijging van de verkoop van erotische producten.

Erotische webwinkels doen dus goede zaken door de hittegolf: zij zien de verkoop van seksspeeltjes stijgen. Volgens het echtpaar Angelique en Hugo, dat samen een van de kleinere erotische webwinkels runt, zorgt mooier weer voor een opgewekter humeur en doen we meer leuke dingen als het warm is, zoals bijvoorbeeld naar het strand gaan en op terrasjes zitten. Daardoor wordt ook makkelijker sociaal contact gemaakt. Zeker als er een glas wijn wordt gedronken, stijgen de lustgevoelens tot hogere hoogte. En denk eens aan al die vakanties in het verschiet, waarbij de seksspeeltjes gretig ingepakt worden?

VIVA’s seksspeeltjeslijn

Ook VIVA helpt graag mee om jouw zomer zwoel te maken. Onlangs lanceerden we daarom onze eigen seksspeeltjeslijn. Je kunt kiezen uit de Pussy Playballs, een prachtige mini-vibrator en de Kit d’Armour met fijne pocket vibrator in de vorm van een lippenstift. En heel fijn: alle producten worden verpakt in een luxe toilettasje -handig voor op reis- met daaromheen een discrete verpakking, waardoor buren en medebewoners niet kunnen weten wat erin zit.

Kan het jou niet heet genoeg? Check dan deze tips om het extra heet in de slaapkamer te maken. Of wil je juist iets koelere seks? Dit zijn de allerkoelste manieren om te seksen op hete zomerdagen.

Op de hoogte blijven van onze leukste artikelen en winacties? Schrijf je in voor de VIVA-nieuwsbrief.

Bron: AJB-ero