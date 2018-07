Zo boost hij de kwaliteit van z’n sperma

Ananas, kiwi en appel zouden zijn sperma lekkerder doen smaken. Maar nu is er ook iets waarmee hij de kwaliteit van zijn goedje kan boosten.

Noten zijn niet alleen gezond en lekker; spermatechnisch kunnen ze ook wonderen doen. Mannen die twee handjes per dag eten, zouden daarmee de kwaliteit van hun zaad verbeteren. Dat blijkt uit onderzoek van Universitat Rovira i Virgili.

Voor het onderzoek werd een groep van 119 mannen in tweeën verdeeld. De helft daarvan volgde het eigen dieet, de anderen voegden daar zestig gram noten aan toe. Na veertien weken werd de kwaliteit van hun goedje bestudeerd. Wat bleek? De noteneters hadden beter sperma.

Bij de mannen die noten eten, was de hoeveelheid zaadcellen met veertien procent toegenomen. Daarnaast was de beweeglijkheid met zes procent en de snelheid met vier procent verbeterd. Ook de vorm en afmeting van de cellen had één procent vooruitgang geboekt.