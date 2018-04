Even lachen: de beste tweets over Temptation Island aflevering 11

Na aflevering 10 van ‘Temptation Island’ (lees: het stomend hete kampvuur) was het weer uitkijken geblazen naar de elfde van het seizoen. Een voorproefje van de aflevering verklapte al dat een aantal deelnemers zich zou moeten overgeven aan de leugendetector, waaronder Mezdi.

Niet alleen Mezdi maar ook Daniëlle, Jeremy en Vanessa werd het vuur aan de schenen gelegd. En nee, Mezdi kwam niet héél goed uit de verf. Hij beweerde niet te hebben gezoend met Denise, maar – zoals de kusgeluiden eigenlijk al onthulden – bleek-ie wél voor haar charmes gevallen te zijn. Na de leugendetector was het tijd voor een feestje, waarbij Jeremy duidelijk te veel gedronken had (lees: het moment dat-ie zijn liefde naar Vanessa uitsprak in het hutje) en waarna Joshua ‘nog even ging douchen bij Megan’. En oh, ondanks dat Kevin laatst nog zei dat-ie absoluut niet van plan was om seks te hebben voor de camera, dook hij tóch bovenop Chloë.

Twitterend Nederland en België smulden weer van de aflevering, en dat heeft weer een rijtje hilarische tweets opgeleverd. Lees maar mee:

Zei Kevin onlangs ni da hij zich niet tot het niveau van Megan ging verlagen door seks te hebben op tv? 😂 #temptationisland #temptationisland2018 #temptationtalk — Kimmeke Luyten (@Kimpy001) 6 april 2018

Kevin: Chloe staat open voor alles. #temptationisland — Luc Liévin (@luclievin) 6 april 2018

Zou Kevin zich verontschuldigen omdat hij zo snel is klaargekomen? #temptationisland — Reality bitch (@realityitis) 6 april 2018

Hahaha 😂Jeremy in de hut maakt het gewoon écht de moeite om de aflevering van deze week van #TemptationIsland even te zien! — Leen Gijs (@Gijsheid_) 5 april 2018

‘Hou je nog van Mezdi?’ 👉🏼 ‘ja’ 👉🏼 👎🏼 HUH WA?! Klopt da ding wel?? #temptationisland — Emily (@EmilyDilen) 5 april 2018

Als ge perongeluk de voorcamera opendoet #temptationisland pic.twitter.com/KoQV478FyF — Lil Appendix (@Lil_Appendix) 5 april 2018

Chloe zegt evenveel ‘snap je’ als Megan #temptationisland — IMANI🥂 (@ImaniCalus_) 5 april 2018

En hoe slecht ziet die seks eruit met Kevin 🤔 #temptationisland — Virginie Blancquaert (@gigigirl_) 5 april 2018

“Snap je” zal nooit meer hetzelfde klinken #temptationisland — Kylian (@MrKylian) 5 april 2018

“Het is dag 11 op #TemptationIsland en Mezdi heeft z’n badjas ten huwelijk gevraagd.” pic.twitter.com/uTKu7CHz50 — Jasper Kuylen (@jasperkuylen) 5 april 2018

Bron Twitter Beeld RTL