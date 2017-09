Jennifer: ‘Mijn ex was aangeschoten. Het is niet prettig om je kinderen zo achter te laten’

Jennifer en Alex zijn al een tijdje uit elkaar, maar de afronding van hun scheiding en de regeling met hun kinderen verloopt allesbehalve soepel. Een mediator kijkt mee naar hun problemen.

Jennifer: ‘Ik heb een aantal voorbeelden waaruit blijkt dat de vader van mijn kinderen zich niet gedraagt als een goede vader. Laatst vroeg hij of de kinderen bij mij konden blijven tot begin van de avond. Toen ik de kinderen bij hem kwam brengen was hij aangeschoten van de alcohol. Niet echt prettig om je kinderen in die situatie achter te laten. Een paar weken later vroeg hij mij om de kinderen een weekend op te vangen. Hij had met de familie van zijn nieuwe vriendin een feest en zou het hele weekend daar blijven. De kinderen zijn niet met hem op vakantie geweest, maar hij pakt wel zijn uitjes weg. Dat vind ik tegenover de kinderen niet eerlijk. Op de bewuste vrijdag dat hij weg zou gaan, werd ik om 12.00 uur gebeld dat de kinderen in mijn huis zaten en hun vader al was vertrokken. Onze dochters zijn 9 en 11 jaar, die laat je niet alleen thuis. Het weekend begon dus al wat eerder dan hij had opgegeven. Daarnaast duurde het ook wat langer, want ze namen doodleuk niet de eerste maar de derde boot terug naar huis, waardoor de maandag ook bij het weekend kon worden opgeteld. Dit zijn maar twee voorbeelden en dan heb ik het nog niet gehad over de verhalen die mijn dochters vertellen over zijn nieuwe vriendin. Ik weet wel dat ik die niet heb gecontroleerd en het vooral de beleving van de meiden is, maar het maakt het in zijn geheel niet makkelijker. Nu is mijn probleem dat wij een deal hebben gemaakt over een gezamenlijke lening. Telkens stelt hij het gesprek uit met de bank om die lening op zijn naam over te zetten. Bij de lening hoort onze auto, die hij graag wil houden. Ik gun hem die auto, maar dan moet wel de lening voor die auto op zijn naam staan. We hadden nu weer een deadline gesteld, maar die wordt ook niet gehaald. Ik ga op deze manier niet meer akkoord met de deal die we hadden gemaakt. Hij moet de auto anders maar verkopen, zodat we met dit geld de lening kunnen inlossen.

Alex: ‘De situatie die Jennifer beschrijft is sterk overdreven en maakt mij verdrietig. Zij zet mij hier neer als een slechte vader. Dat pik ik niet. Zij heeft ook momenten waarop ze heeft gewisseld. Zelfs een keer een hele week. Daar heb ik geen probleem van gemaakt. Dat het niet zo lekker loopt met mijn vriendin vind ik heel vervelend, maar ik kan daar niets aan doen. Sterker nog, ik heb het idee dat Jennifer de meiden opstookt. Natuurlijk is het wennen voor ze. Ik probeer alles ook zo uit te kienen dat ik alleen met ze kan zijn. Dan is het gezellig en doen we leuke dingen. Over het omzetten van de lening kan ik mij voorstellen dat het op uitstellen lijkt. Er is in de afgelopen maanden veel gebeurd. Ik ben trouwens niet degene geweest die een punt achter onze relatie heeft gezet. Zij heeft deze beslissing genomen en nu moet ik ook volgens haar tempo alles regelen. Helaas was de man die het moet regelen nu weer een paar weken met vakantie. Als hij terug is ga ik het direct met hem regelen. Ik hoop dat Jennifer mij een nieuwe datum wil geven waarvoor ik het in orde kan maken. Zo niet, dan is het niet anders en moet de auto worden verkocht. Dat zou zonde zijn, want je koopt er geen betere voor terug. Ik wil het graag goed regelen.’

De mediator: ‘Als ik het zo lees, zijn jullie al een tijd bezig met de afronding van jullie scheiding. Ik kan mij voorstellen dat jullie er in dat geval ook inmiddels geen energie meer voor hebben om nog met elkaar in gesprek te moeten zijn over de verdeling. Het is dan logisch dat er meer situaties boven komen die niet lekker lopen. Tegelijkertijd zijn dit eigenlijk ook situaties uit het leven van gescheiden ouders. Daarover moet apart overleg mogelijk zijn tussen jullie. Stuk voor stuk komen er belangrijke onderwerpen voorbij: een nieuwe partner, wisselingen in het rooster en vakantie met of zonder de kinderen. Om tot dit gesprek te komen, is het nodig dat de verdeling van jullie scheiding is afgerond. Vertrouwen speelt hierin een grote rol. Dat zien jullie ook terug in de beschrijvende voorbeelden over de situaties met de kinderen waarin het vertrouwen op dit moment ook kleiner lijkt in elkaar. In de afspraak over de lening hebben jullie een nieuwe basis nodig om vanuit te werken. Dat zou bijvoorbeeld kunnen gebeuren door samen de planning te ontvangen van de bank. Dan kan op basis daarvan een datum worden bepaald voor de overdracht van de auto als de lening is overgeschreven. Op dezelfde manier kunnen jullie ook in overleg over de situaties die zich voordoen vanuit het ouderschapsplan. Misschien komen jullie tot de conclusie dat bepaalde afspraken moeten worden gefinetuned. Regel dat ook, dat komt jullie gezamenlijke ouderschap ten goede. Het gegeven dat de situaties zich voordoen is alleen maar goed, dat betekent dat er wat gebeurt vóór de kinderen.’

Over de mediator

‘Er gebeurt altijd wel iets in je sociale omgeving waardoor je even van je stuk bent gebracht. iMediators is in die gevallen een handige partner om bij je te hebben. Online of aan tafel helpen wij vrienden, partners en collega’s weer in gesprek te komen. Samen naar een nieuwe toekomst zonder jezelf te verliezen.’

Michiel Hordijk (44) is full certified mediator in familie- en arbeidskwesties. Als vader van een dochter uit een eerder huwelijk en een zoon in zijn huidige relatie staat hij zelf dagelijks voor de keuze hoe je omgaat in alle verschillende situaties op het werk en in je gezin.Wekelijks gaat hij op VIVA.nl in op een voorgelegde situatie en geeft hij een tip hoe met de situatie kan worden omgegaan. Heb je zelf een vraag of situatie die je wil voorleggen aan Michiel? Mail deze dan naar: viva@imediators.nl

Beeld Shutterstock