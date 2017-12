Wat te doen als je ex last heeft van claimgedrag?

Barry en Sindy zijn drie jaar geleden uit elkaar gegaan, iets wat Sindy nog steeds moeilijk lijkt te vinden. Volgens Barry vertoont ze claimgedrag. Als hij haar erop aanspreekt, draait het vaak uit op ruzie. Iets wat ze beiden niet willen, gezien ze samen een dochtertje hebben. Een mediator kijkt mee naar hun problemen.

Barry: ‘Sindy en ik zijn drie jaar geleden gescheiden. Samen hebben we een dochtertje van 5 jaar, daar zijn we allebei hartstikke dol op. Omwille van haar zien we elkaar nog wekelijks. Wij hebben allebei nog geen nieuwe relatie, wat het dan ook makkelijker maakt om elkaar wat vaker te zien. Als het even uitkomt dan eet ik weleens mee en dan is het ook nog best gezellig. Ondanks dat sta ik nog steeds achter onze scheiding. Het vervelende is alleen dat Sindy enorm last heeft van claimgedrag. Dat benauwde mij al tijdens onze relatie en nu we uit elkaar zijn, heeft ze nog weleens de neiging om dit te doen. Het lijkt bijna stalkgedrag. Ze bespiedt mij bijvoorbeeld op Facebook, dan krijg ik via een vriend van mij weer te horen dat hij een uitnodiging heeft gekregen van mijn ex, terwijl zij hem verder niet kent. Of als ik drie keer de telefoon niet opneem, dan staat mijn voicemail volgeschreeuwd met allemaal verwijten. In het begin nam ik wel de telefoon aan, maar dan belde ze voor onbelangrijke dingen. Als er echt wat aan de hand zou zijn met onze kleine meid, mis ik straks haar telefoontje, omdat ze altijd met de verkeerde redenen belt.’

Ik wil onze goede relatie behouden, maar als ik haar aanspreek op haar gedrag, dan draait het altijd uit op een ruzie

Sindy: ‘Barry is elke keer degene die vraagt of hij mag blijven eten, dat komt niet van mij. Ik vind het wel gezellig, dat moet ik eerlijk toegeven. Dat vinden we allebei wel. Maar Barry kan zo vreselijk onduidelijk zijn. Als hij aangeeft dat hij komt eten op een bepaalde dag, dan reken ik op hem en zorg ik dat er voldoende eten is voor ons drietjes. Vervolgens laat hij dan niet weten hoe laat hij komt. Ja, dan ga ik hem bellen. Ik moet van alles voorbereiden, zijn bordje staat klaar als hij komt eten, dan mag ik toch wel vragen hoe laat hij aanschuift? Dat ik vrienden uitnodig van hem op Facebook dat zou wel kunnen, maar dat is niet bewust. Af en toe scroll ik door mijn tijdlijn heen en zie ik dat iemand een post van Barry heeft geliked. Dan kijk ik weleens op zijn/haar profiel. Zonder dat ik er erg in heb, klik ik dan weleens op het verkeerde icoontje. Daar let ik natuurlijk wel goed op, zeker nadat Barry dat heeft gezegd, maar ja het kan gebeuren toch? Mijn vriendinnen vinden het wel raar dat Barry en ik zo met elkaar omgaan. We delen nog net het bed niet, alhoewel dat er ook weleens van komt. Heel soms schiet de gedachte weleens door mijn hoofd of we het niet weer een keertje moeten proberen, maar aan Barry merk ik dat hij er niet voor openstaat.’

Mediator: ‘Het is helemaal niet zo raar dat jullie op bepaalde gebieden het nog goed met elkaar kunnen vinden. Voor de omgeving is het vaak, net als Sindy aangeeft, wel vreemd. Maar dat wordt vaak veroorzaakt door de relatie die veel mensen leggen bij een scheiding. Die is heel pragmatisch, wel uit elkaar of niet. Daarom reageren zij vaak verbaasd als gescheiden mensen nog een goede verstandhouding hebben. Aan de andere kant is er wel veel veranderd in jullie relatie. Het feit dat je bent gescheiden doet jullie emotioneel wat en dat zal je ook merken in de band die je hebt met elkaar. Jullie dochter verbindt jullie ook. Dat maakt dat je nog samen dingen doet, zoals met elkaar eten. Dat zo af en toe de aantrekkingskracht er is ten opzichte van elkaar, heeft voor jullie niet dezelfde betekenis lees ik. Het lijkt dat Barry emotioneel iets verder is in zijn ontwikkeling in een eigen leven dan Sindy. Met als gevolg dat de verwachtingen ook verschillen van elkaar. Het is aan te raden om hier samen met een mediator eens een gesprek over aan te gaan om elkaar hiervan een beeld te geven. Is het zo dat je elkaar alleen nog zien vanwege jullie dochter, is dat ook de reden dat Barry nog komt eten? Is er nog een kans dat jullie weer werken aan jullie relatie of is dat enkel een gedachte van Sindy? Wanneer is iets te accepteren als een vergissing of wat vind je onplezierig ten opzichte van elkaar op social media? Zodra je minder in je hoofd verzint en meer uitspreekt wat je gedachten zijn, komt er meer helderheid. Kansen zijn dan geen hoop meer en irritaties worden duidelijk voor de ander. Zodra jullie hier aan werken zal jullie omgeving nog meer zien hoe goed jullie, in ieder geval als ouders voor jullie dochter, met elkaar omgaan na de scheiding. Jullie zijn goed bezig!

Michiel Hordijk (44) is full certified mediator in familie- en arbeidskwesties. Als vader van een dochter uit een eerder huwelijk en een zoon in zijn huidige relatie staat hij zelf dagelijks voor de keuze hoe je omgaat in alle verschillende situaties op het werk en in je gezin.Wekelijks gaat hij op VIVA.nl in op een voorgelegde situatie en geeft hij een tip hoe met de situatie kan worden omgegaan. Heb je zelf een vraag of situatie die je wil voorleggen aan Michiel? Mail deze dan naar: viva@imediators.nl

