Eline: ‘Mijn ex heeft mijn bankrekeningen geblokkeerd’

Op een dag beseft Eline dat haar huwelijk met Henk weinig meer voorstelt. Omdat ze geen vertrouwen heeft dat het nog goed zal komen, zegt ze tegen hem dat ze wil scheiden. Henk pakt zijn spullen en vertrekt naar hun vakantiehuisje. De volgende ochtend blijkt dat Eline niet meer kan pinnen.

Eline: ‘Een paar weken geleden kwamen mijn vriendinnen en ik tot de conclusie dat Henk en ik uit elkaar gegroeid zijn. Hij gaat helemaal op in zijn werk en in zijn hobby, autoracen, en ik ben druk met de kinderen en mijn vriendinnen. We doen al jaren niets meer met z’n tweeën. Ik wil een man die aandacht aan me besteedt en dat heeft Henk echt al in geen eeuwen meer gedaan. Omdat ik dacht dat het niet meer goed zou komen tussen ons, heb ik nog diezelfde avond tegen hem gezegd dat ik wilde scheiden.

Zijn reactie was typerend: zonder iets te zeggen stond hij op en ging zijn spullen pakken. Met de woorden ‘Ik ga naar het vakantiehuisje’ verdween hij uit mijn leven. Sindsdien laat hij niets meer van zich horen.

De volgende dag bleek dat hij mijn bankrekeningen had geblokkeerd en na een maand kwam ik erachter dat de hypotheek ook niet meer wordt betaald. Inmiddels zit ik dus enorm in geldnood, want een eigen inkomen heb ik niet. Ik durf mijn vriendinnen niet om een lening te vragen, dus heb ik wat sieraden verpand. Maar dat kan natuurlijk niet zo doorgaan. De kinderen moeten ook eten.

Met Henk krijg ik geen contact. Mijn telefoontjes drukt hij weg en toen ik bij het vakantiehuisje op de stoep stond, deed hij niet open, terwijl zijn auto er wel stond. Eigenlijk mis ik hem verschrikkelijk. Ik heb enorme spijt dat ik gezegd heb dat ik wil scheiden. Kon ik het maar terugdraaien.’

Henk: ‘Eline kan de ziekte krijgen! Ik heb altijd mijn best gedaan voor onze relatie, maar het moest allemaal van mijn kant komen. Zij ging helemaal op in de opvoeding van de kinderen, elk gesprek tussen ons kwam daar vroeg of laat op uit. De kids zijn me alle vier heel dierbaar, heus. Maar er is toch meer in de wereld. Toen de jongste naar de middelbare school ging, hoopte ik dat Eline en ik weer naar elkaar toe zouden groeien. Ik heb daar ook mijn best voor gedaan: elke week een bosje bloemen, vaker een complimentje geven, wat vaker laten merken dat ik zin had in seks. Maar die complimenten leek ze niet te horen en voor seks was ze meestal te moe. Een poosje geleden wilde ik haar verrassen met een weekendje weg, maar toen had ze met haar vriendinnen afgesproken om naar de sauna te gaan en dat ging voor. Ze zei niet dat ze het jammer vond, ze stelde niet voor om een andere keer weg te gaan. Ze zei alleen dat ik alles moest annuleren. Dus toen ze met dat verwijt kwam dat ik niet genoeg aandacht voor haar had en zei dat ze wilde scheiden, was het voor mij klaar. Ik heb echt mijn stinkende best gedaan en dan word je zo afgedankt.

Ze zoekt het maar uit. Ik ga ook echt niets meer voor haar betalen. Laat ze maar gaan werken. De kinderen kunnen bij mij wonen, dat doen ze het grootste deel van de tijd al. Eline kan in de stront zakken.’

De mediator: ‘ik zoek altijd naar een aanknopingspunt om toch tot een reden te kunnen komen om jullie in beweging te laten komen. In de relatie is het misgegaan door geen communicatie met elkaar te hebben. Tenminste, niet over wat jullie achteraf besproken hadden willen hebben. Wat wil je nu écht in je relatie? Wat jullie zelf verzonnen verdween als sneeuw voor de zon door de reactie (of geen reactie) van de ander. Daar over praten is op dit moment te laat. Is er wel een reden? Uiteraard. Je kunt het raden. De kinderen hebben jullie allebei nodig. Een logisch antwoord is dat jullie daar best wel voor zorgen. Dat dat gewoon doorgaat. Nou, laat dat woordje gewoon maar weg, want als de betalingen niet ‘gewoon’ door kunnen gaan, hebben de kinderen daar, indirect, ook last van. Gelukkig is het maken van een ouderschapsplan verplicht. Jullie kunnen dus aan de bak. Geen vriendinnen en geen excuus over de verloren relatie. Het wordt tijd dat jullie om de tafel gaan. Hoe wil jij dat aanpakken Eline? Hoe ziet jouw plan eruit? En wat heb jij nodig om naar Eline te kunnen luisteren, Henk? Hoever zit je boosheid in de weg? Anders is een sessie bij de Vadercoach een aanrader. Die wordt zelfs door de rechter aanbevolen. Uiteraard gaan jullie onder begeleiding in gesprek. Voor jullie kinderen gaan jullie werken aan de verbinding. Als ouders gaan jullie de toekomst in.

