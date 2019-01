‘Mijn ex is een vrije vogel en wil zich nergens laten registreren. Maar ik wil een ouderschapsplan voor ons kind. Wat moet ik nu?’

Na een jarenlange knipperlichtrelatie heeft Alice Roger nu definitief de wacht aangezegd. Roger heeft hun zoon Wibo (9) nooit erkend, maar hij is dol op de jongen en wil graag contact houden. Wibo is wat terughoudender, zijn vader heeft hem iets te vaak in de steek gelaten. Om haar zoon te beschermen, eist Alice dat Roger en zij samen een ouderschapsplan opstellen. Maar daar voelt Roger niets voor.

Alice: ‘Roger is een vrijbuiter. Hij slaapt een groot deel van de tijd in een busje van een vriend en verdient zijn geld met allerlei klusjes. We hebben samen een zoon, Wibo, die bij mij woont. Af en toe logeerde Roger ook wel eens een poosje bij ons, maar dat duurde nooit lang. Dan was hij plotseling weer vertrokken en liet wekenlang niets van zich horen. Dat was pijnlijk, natuurlijk. Maar elke keer als hij weer voor de deur stond, nonchalant tegen de deurpost hangend met een sjekkie in zijn mondhoek, viel ik weer als een blok voor hem.

Toen ik zwanger was van Wibo wilde ik onze relatie laten registreren, voor het kind. Maar hij lachte me in mijn gezicht uit. En hoewel Roger echt gek is met zijn zoon, heeft hij Wibo nooit officieel erkend. Wibo is altijd een beetje afwerend tegen Roger en dat begrijp ik wel. Maar het blijft toch zijn vader.

Sinds een paar maanden heb ik kennis gekregen aan een andere man, Harry. Het gaat zo goed tussen ons dat ik heb besloten een punt te zetten achter mijn relatie met Roger. Ik ga niet meer met hem naar bed. Ik geloof dat het Roger niet eens zo veel kan schelen. Hij vroeg wel of hij contact mocht houden met Wibo. Ik heb gezegd dat dat alleen kan als we samen een ouderschapsplan opstellen, als we duidelijke afspraken maken over wanneer die twee elkaar zien. Ik wil niet dat hij Wibo steeds teleurstelt. Maar daar wil Roger niets van weten.’

Roger: ‘Alice is een toffe vrouw, echt. Knap ook. Maar ze is ook een beetje burgerlijk, van de regeltjes, hè. Ik ben autonoom, een vrije vogel. Ik zal me nooit, door geen enkele overheid laten registeren. Ik heb geen huis, geen btw-nummer en geen ziektekostenverzekering. Ik geloof daar niet in. De bus staat op naam van een vriend en in ruil daarvoor maak ik soms een ritje naar Bulgarije voor hem. Goeie deal, toch? En als hij de bus zelf nodig zou hebben, dan vind ik wel weer een andere oplossing. Zo leef ik al veertig jaar.

Relaties moet je niet vastleggen. Soms groei je naar elkaar toe, soms verlies je elkaar uit het oog. Juist om te kunnen meebewegen met die veranderingen moet je niets vastleggen. De gevoelens die mensen voor elkaar hebben zijn veel zuiverder zonder zo’n papiertje.

Afijn, Alice heeft een andere gozer gevonden en blijkbaar kan ik daarom niet meer bij haar slapen. Ik vind dat jammer, maar het is haar keuze. Ik laat haar vrij. Ik heb wel gezegd dat ik graag contact wil houden met Wibo. Voor zover ik weet is hij mijn enige zoon en dat betekent veel voor me. Maar nu wil Alice per se allerlei afspraken maken over hoe vaak en waar ik Wibo mag zien. Ja, weet ik veel. Ik werk overal en nergens en als ik naar Bulgarije moet, ben ik zo twee weken weg. Ik wil mijn zoon zien als het mij uitkomt.’

De mediator: ‘Zoals jij leeft, Roger, dat klinkt heel avontuurlijk en er zullen best mensen zijn die jaloers op je zijn omdat zij ook dat vrijbuiterleven zouden willen. Mooi. Ik ben het nog niet vaak zo tegengekomen. Ik probeer mij dus in te leven in die manier van leven en hoe belangrijk het voor je is om dat leven te behouden. Wibo is jouw zoon, en van Alice natuurlijk, dus hij heeft ook jouw genen. Op een bepaalde manier zijn er dingen die je in hem zult herkennen, en hij later in jou. Misschien heeft hij ook iets van een vrijbuiter in zich.

Ik leg dit zo uit om jullie samen de vrijheid te geven om Wibo mee te geven wat hij nodig heeft. Als Wibo bij jou opgroeit Alice, zal hij gewend zijn aan structuur. Die zal hij als ‘normaal’ beschouwen. Roger, jij hebt er blijkbaar geen moeite mee dat Wibo op een andere manier opgroeit dan hoe jij gewend bent te leven. Wat krijgt Wibo van jouw bestaan mee?

Wibo is pas 9 jaar oud, dus nog makkelijk te sturen. Hoe komen jullie erachter wat hij wil? Gaat het écht om de afspraken op papier? Het gaat natuurlijk om meer dan alleen het ouderschapsplan. Het gaat ook om de commitment met elkaar, dat jullie samen zorgen dat Wibo jullie allebei heeft om op een goede manier groot te worden.

Dat betekent voor Roger dat, áls er een ouderschapsplan komt omdat dat Wibo en zijn moeder wat veiligheid biedt, dat een plan voor je zoon is, voor het kind waar jij graag bij betrokken wilt zijn. En de vraag aan Alice is: stel dat de afspraken minder strak op papier staan dan jij zou willen, kun je dan de vrijbuiter waar je een tijdlang de liefde mee hebt gedeeld en die de vader van je zoon is genoeg vertrouwen? Het is aan jullie om samen het juiste te kiezen voor Wibo!’

Michiel Hordijk (45) is de initiator van de Mediation Supermarkt: een handig boek met uitleg, mediation of een leuk item voor de kinderen helpen om rust te vinden in een lastige periode. Als vader van een dochter uit een eerder huwelijk en een zoon in zijn huidige relatie staat hij zelf dagelijks voor de keuze hoe je omgaat in alle verschillende situaties op het werk en in je gezin. Wekelijks gaat hij op VIVA.nl in op een voorgelegde situatie en geeft hij een tip hoe met de situatie kan worden omgegaan. Heb je zelf een vraag of situatie die je wil voorleggen aan Michiel? Mail deze dan naar info@mediationsupermarkt.nl.

