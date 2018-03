Je ex stalken op social media is slecht voor je gezondheid

Een ex is niets voor niets je ex. Zo, dat is gezegd. Toch is het je (nog) niet gelukt om hem of haar van al je social media kanalen af te gooien. En ook al heb je dat al wel gedaan, toch kan je het niet laten om meerdere keren per dag op zijn/haar profiel te checken. Je wil het niet en je weet dat het niet goed voor je is, maar toch staar je naar de foto’s, scroll je door de posts én reacties, om zo nog een kijkje in zijn/haar (social media) leven te hebben.

Zonde van je tijd! Van al het eerder genoemde word je namelijk niet bepaald gelukkig, maar een onderzoek dat gepubliceerd werd in Cyberpsychology, Behavior and Social Networking bewijst zelfs dat jouw social media stalkgedrag aangaande je ex voor nare gevolgen kan zorgen en ook een grote invloed kan hebben op je mentale gezondheid. Wij sommen de boel voor je op:

Allereerst: je blijft hangen

Om verder te kunnen is het goed om je af te vragen waarom je nog per se social media vrienden wil blijven met je ex. Kan je het niet laten gaan en heb je toch nog gevoelens voor deze persoon of heb je niet precies een reden en boeit het je eigenlijk niet zoveel? Het stalken van je ex op Facebook of Instagram kan angstgevoelens en jaloezie aanwakkeren, you don’t want that. Verdergaan en niet meer achterom kijken is het credo!

Verder zorgt het voor stress en nog meer stress

Wanneer je bevriend blijft met je ex op Facebook en daarbij weigert om de eerste te zijn die de ander verwijdert, kan dit zorgen voor vervelende gevoelens en stress. Daarnaast kun je spijt krijgen of terugverlangen naar de tijden met je ex, omdat je constant aan die ex herinnerd wordt. Ook blijven seksuele gevoelens sterker aanwezig wanneer je vrienden blijft. Precies wat je ervan verwacht eigenlijk, maar tóch doe je het. Kortom: allemaal vragen, gevoelens en gedachten die een hoop stress opleveren.

En uiteindelijk word je er ongelukkig van (en blijf je dat)

Weet je zeker dat je ergens nog gevoelens hebt voor je ex en is dat de verklaarbare reden waarom je hem of haar nog in de gaten houdt? Soit, maar nu is het tijd om in te zien dat liefde van twee kanten moet komen. En je verder moet met je leven. Eerste to do? Hem/haar verbannen van je Facebook-feed en blokkeren op Instagram.

Psychologe Tara Marshall die hielp met het onderzoek voegt toe: ‘The more you can minimize exposure, the more space you have to move on.’

