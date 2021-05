Heb je de liefde van je leven gevonden? Dan is de kans groot dat je elkaar het liefst elke dag ziet. Maar erg verstandig is dat niet, zegt de psycholoog Seth Meyers in het vakblad Psychology Today. Hoe dat precies zit? We praten je bij.

Volgens Meyers is de beginfase moeilijker dan verwacht. De wens om elkaar de eerste paar weken zoveel mogelijk te zien, is er eentje om maar beter niet helemaal aan toe te geven, schrijft hij.

De verleiding weerstaan

Stel je voor: je bent eindelijk weer eens gaan swipen op een datingapp, had toevallig een leuke match én hebt een date met diegene gehad. Hoewel je misschien dacht dat het ‘wel leuk’ was, blijk je ineens tot over je oren verliefd te zijn. En nu? Je wilt hem of haar het liefst elke dat zien natuurlijk, maar volgens psycholoog Meyers kun je dat dus beter niet doen.

De beste manier om de spanning in prille liefde vast te houden, is door elkaar in het begin juist níet te vaak te zien. ‘Wanneer koppels in eerste instantie uren, dagen of zelfs nachten met elkaar doorbrengen, ontwikkelen ze vrij snel een emotionele band. Het probleem van deze dynamiek is dat het een illusie van intimiteit en afhankelijkheid creëert’, legt hij uit. In de meeste gevallen duurt het namelijk maanden of zelfs jaren voordat je iemand écht goed leert kennen. En daar zit ‘m dus precies het probleem.

Te snel intiem

Intimiteit is misschien wel een van de belangrijkste dingen in de beginfase. Er is tenslotte niets mis mee als je meteen met iemand het bed induikt, maar intimiteit heb je in verschillende vormen. Als we het hebben over emotionele intimiteit, dan kan het zijn dat dit al snel ‘te intiem’ wordt door zoveel tijd met iemand te spenderen. Het kan zijn dat je daar emotioneel nog niet helemaal klaar voor bent. Als de relatie dan mislukt, is de pijn groot.

Meyer adviseert daarom om het een beetje rustig aan te doen en elkaar slechts één keer per week te zien, in ieder geval in de eerste maand. Dan kun je daarna langzaam het ritme opvoeren. Dit houdt namelijk de spanning in stand en er is geen risico dat de een meer gevoel ontwikkelt dan de ander.

Volg je gevoel

De psycholoog benadrukt nog wel dat deze ‘regel’ niet voor iedereen geldt. Het gaat uiteindelijk om je eigen gevoel en wanneer jij aan elke vezel in je lichaam voelt dat het goed zit om juist wel veel tijd met je nieuwe liefde te spenderen, dan moet je dat ook zeker doen.

Bron: Psychology Today | Beeld: Getty Images