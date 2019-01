Fajah schatert het uit: ‘Dat moment dat je gevraagd wordt voor Temptation Island VIPS. ALS VERLEIDSTER’

Hoe lang kan Temptation Island VIPS nog leuk blijven…? Het is een vraag die veel kijkers van het programma zich stellen. Want met de komst van de ‘vips’ zien veel mensen een deelname van het programma als een opstapje naar meer bekendheid. Bovendien is er de angst dat steeds meer in scène wordt gezet. Want hoe kan het vorige seizoen nog overtroffen worden? Daarom gaat het programma op zoek naar échte, authentieke mensen die altijd zichzelf zijn. En ja, dan kom je al snel uit bij Fajah Lourens. Toch?

Fajah Lourens als verleidster

Ze proest het uit van het lachen, die Fajah Lourens. Op haar Instagram Stories vertelt ze namelijk schaterlachend dat ze is gevraagd als verleidster voor het nieuwe seizoen van Temptation Island VIPS. ‘Het moment waarop je gevraagd wordt voor Temptation Island, terwijl je vrijgezel bent, VIPS. En dat dan het gesprek opeens verandert van: wil je geen verleidster worden. Oh my god, wat erg!’

Samantha de Jong als verleidster?

Het blijkt maar weer eens dat de makers van het programma hard op zoek zijn naar nieuwe deelnemers. Vorige week kwam al naar buiten dat ook Samantha de Jong zou zijn benaderd. Dit werd later door RTL afgedaan als een broodjeaapverhaal.

VIPS

De vips van het afgelopen seizoen, Ruud, Rowena, Donny Roelvink, Amijé, Niels en Rosanna, genieten nog steeds van hun faam. Welke BN’er mag volgens jou meedoen?

