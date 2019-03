Taboedoorbrekend of juist niet: Famke Louise poseert met okselhaar op cover

Famke Louise poseert voor de nieuwe cover van LINDA.meiden mét okselhaar. Een beetje ophef kan geen kwaad, vindt ze. Maar is dit strak geschoren strookje nu echt zo taboedoorbrekend?

De zangeres legt uit: ‘Ik vind dat een vrouw mag doen wat ze zelf wil. Als ik me even niet wil scheren, doe ik dat niet. Waarom mag een man wel okselhaar hebben, en is het bij een vrouw vies? Het is gewoon háár – niet meer dan dat.’ Famke Louise wil dan ook graag laten zien dat het hebben van okselhaar ‘heel normaal’ is.

Onzeker

Toen Famke een jaar of 11 was en het voor het eerst kreeg, was ze daar naar eigen zeggen superonzeker over. ‘Van mijn moeder mocht ik het nog niet wegscheren, maar met gym moest je wel een hemdje zonder mouwen aan. Mijn doelgroep is jonge meiden, die zien mij als hun voorbeeld. Ik wil ze hiermee laten zien: kijk, ik heb het ook, het is heel normaal.’

Reacties

Dat een beetje okselhaar nog niet de normaalste zaak van de wereld is, blijkt wel uit de vele reacties onder de post op Instagram. Veel volgers vinden het alsnog ‘vies’ – uhm, say what?! – en zijn van mening dat Famke het haar gewoon weg moet halen. Gelukkig is er ook een groot tegengeluid: veel vrouwen moedigen de zangeres aan en zijn blij dat het zo openlijk aandacht krijgt. Dat lichaamshaar weer hip is spot je op Instagram onder de hashtag #bodyhairdontcare, waar (jonge) vrouwen als symbool van vrijheid en woman empowerment fanatiek foto’s van hun behaarde oksels, bikinizones en benen posten.

Kritiek

Toch is er ook kritiek. Het is namelijk duidelijk te zien dat er – vrij veel – photoshop is gebruikt in de rest van de foto. De vraag rijst: waarom dan wél kiezen voor deze bewerking als je een taboe wil doorbreken? Is het niet beter om dan gewoon de boel helemaal de boel te laten? Taboedoorbrekend of niet: Famke laat wel zien lekker zichzelf te willen én kunnen zijn. En daar kunnen we alleen maar respect voor hebben.



