Doen Famke Louise en Ronnie Flex mee aan ‘Temptation Island VIPS’?

Na het spraakmakende seizoen van vorig jaar is de vraag natuurlijk: welke sterren durven zich deze keer op te geven voor Temptation Island VIPS? De geruchten gingen dat Michael van der Plas en zijn vriendin Naomi een poging zouden durven wagen, maar ook Famke Louise lijkt gepolst te zijn voor het programma.

Maar daar kan de zangeres kort antwoord op geven. In de podcast van Monica Geuze onthult Famke dat ze niet de behoefte voelt om haar relatie met Ronnie Flex op deze manier te testen.

‘Zou het kunnen’

Toch is het niet omdat ze geen vertrouwen heeft in een goede afloop, want Famke denkt dat zij en Ronnie het wel zouden overleven. ‘Ik zou het kunnen, maar ik ga het niet doen. Met alle respect voor de mensen die meedoen aan het programma, ik vind mezelf niet het type dat op zo’n eiland thuishoort.’

Vorig jaar

Vorig jaar zagen we natuurlijk hoe Rosanna en Niels weer een poging waagden én de fout ingingen. Toch is het koppel nu weer bij elkaar en zelfs verloofd. Ook Donny Roelvink en zijn vriendin Amijé hadden het niet makkelijk na de show. Donny viel namelijk als een blok voor verleidster Danique, maar zag tijdens zijn deelname aan Expeditie Robinson in hoe erg hij zijn Amijé mistte. Alles kan, na Temptation Island…

Bron: ANP | Beeld: Hollandse Hoogte