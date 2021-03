De een houdt het in de slaapkamer het liefst bij doggy style, terwijl de ander graag elke week met een ander standje experimenteert. Wat je ook doet tussen de lakens, alles is prima, zolang jij je er maar prettig bij voelt. Toch zou je favoriete sekspositie wel iets over je kunnen zeggen.

Dat wijst onderzoek van Bed SOS uit, waarin 2000 mensen uit het Verenigd Koninkrijk naar hun meest geliefde standje werd gevraagd. Wat blijkt? Missionaris is nog steeds grote favoriet (27 procent bij degene die gepenetreerd werd en 15 procent voor de ‘penetrator’), op de voet gevolgd door doggy style (20 procent), met daarna cowgirl (8 procent) en spooning (4 procent).

Favoriete sekspositie

Maar kan je favoriete sekspositie nu ook echt iets over je zeggen? Volgens seks- en intimiteitscoach Juliette Karaman wel. Laten we beginnen met de missionaris. Als je hierin degene bent die onderop ligt, dan zul je hoogstwaarschijnlijk een beetje verlegen zijn. Juliette legt uit: ‘Het standje is populairder bij vrouwen dan bij mannen, want door op deze manier seks te hebben kan de partner het voortouw nemen, terwijl hij of zij zich ook verbonden voelt door het oogcontact en het kunnen kussen.’

Touwtjes in handen

Is het omgekeerde het geval, dan ben je niet bang om de touwtjes in handen te nemen en waarschijnlijk wel zelfverzekerd. De sekscoach vervolgt: ‘Elkaar zoenen en in de ogen te kijken tijdens de manoeuvre, maakt van missionaris een heel intieme positie in de slaapkamer.’

Doggy style

Doggy style was vooral bij mannen populair in deze enquete. Omdat er geen oogcontact is, is dit standje natuurlijk net een stukje minder verbindend. Het kan dus zijn dat je de avonturen tussen de lakens wat minder persoonlijk wil hebben. Of je bent gewoon fan van diepere penetratie, dat kan natuurlijk ook. Karaman concludeert: ‘Het is het populairst bij mannen omdat ze in doggy style kunnen fantaseren, omdat ze niet in het gezicht van hun partner hoeven te kijken.’

Cowgirl

Als je hierin de ‘cowgirl’ wil zijn, dan heb je hoogstwaarschijnlijk heel wat vertrouwen in je lichaam en ervaar je daar ontzettend veel plezier in. Juliette legt uit: ‘De techniek kan erg plezierig zijn voor vrouwen, omdat ze zelf de stimulatie van de clitoris met hun beweging kunnen beheersen. Regelmatig kiezen voor cowgirl in de slaapkamer suggereert dat je je op je gemak voelt met je lichaam en comfortabel bent met je partner.’

Spooning

We eindigen met spooning, oftewel, lepelen. Is deze positie je favoriet, dan vind je het waarschijnlijk fijn om het geruststellende gevoel van het wiegen te ervaren. Juliette verklaart: ‘Seks hebben in de lepelpositie kan erg geruststellend zijn voor de little spoon, aangezien ze worden vastgehouden door hun partner.’ In dit standje moet je je overgeven, hoewel er wel een klein beetje ruimte is voor controle: met de positionering van je benen kun je bepalen hoe diep jouw partner bij jou naar binnen kan komen.

