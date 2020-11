Sperma kan hem verraden: déze 7 vreemde feiten over vreemdgaan zijn allemaal waar

Hoe spot je een cheater? Tja, je kunt proberen hem of haar op heterdaad te betrappen, zijn of haar sms’jes controleren of CSI-tje spelen door een achtervolging in te zetten. Maar volgens onderzoek hoeft het helemaal niet zo moeilijk te zijn.

Het enige waar je op moet letten is zijn of haar haarkleur, stem en euh… sperma.

1. Go big or go home

Ja, het is echt bewezen ladies! Hoe groter de ballen van de man, hoe groter de kans dat hij vreemd zal gaan. Geen grap! Dit bleek uit een wetenschappelijke studie en is gepubliceerd in het medische blad The Journal of Sexual Medicine.

2. Fransmannen

Over Fransmannen wordt altijd gezegd dat ze dé romanticus zijn. Nou, think again! Uit een Frans onderzoek bleek dat meer dan de helft van de Franse mannen hun liefje bedrogen! Merde!

3. Eens een vreemdganger…

… altijd een vreemdganger. Sad but true. Volgens een onderzoek uit de Archives of Sexual Behavior blijkt dat de drempel eenmaal is verlaagd als een man of vrouw al eens buiten de pot heeft gepiest. Je weet dus gelijk wat je bij die éérste date moet vragen…

4. Stem

Vrouwen verwachten dat mannen met een zware stem eerder vreemd zullen gaan, volgens onderzoek dat gepubliceerd is in het tijdschrift Evolutionary Psychology. Andersom denken mannen dat een vrouw met een hoge stem eerder bedriegt. Of dit echt waar is, is niet bekend…

5. Faken

Fake it till you make it! Volgens een studie kan faken een signaal zijn dat je je liefde al ergens anders hebt gevonden. Want uit het onderzoek blijkt dat mensen die hun orgasme faken eerder overspel plegen.

6. Sperma verraadt een vreemdganger

Cheater of niet? Kom erachter met zijn euh… sperma! Volgens klinisch seksuoloog Lindsey Doe bestaat 40 procent van zijn sperma in dat geval uit “kamizake sperma”. Deze agressieve zwemmers proberen te voorkomen dat het sperma van een andere man een eitje bevrucht. Dat is nog een goed om te weten!

7. Blondes have more fun

Blondes have more fun… vooral buiten de deur. Vreemdgaanwebsite Cheaterville deed onderzoek en – ja, hoor – van de overspelige dames was 41 procent blond! Gevolgd door 23 procent redheads, brunettes 20 procent en 11 procent zwartharigen.

Bron: ze.nl | Beeld: iStock