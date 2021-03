Déze 9 interessante feitjes over piemels wil je echt weten

De penis, het mannelijk geslachtsdeel. Het blijft voor ons vrouwen soms een groot raadsel. En omdat we toch wel nieuwsgierig zijn naar die kroonjuwelen, hebben we een paar hele interessante feitjes over piemels voor je op een rijtje gezet.

1. Orgasme van de man

Het orgasme van de man duurt maar ongeveer 6 seconden. Niet heel lang. Terwijl het orgasme van een vrouw meestal rond de 20 seconden duurt en soms zelfs wel een hele poos door kan gaan.

2. Death erection

Wist je dat als een man net is overleden hij nog steeds een erectie kan krijgen? Dit kan alleen als hij is overleden door een hoofdwond, schade aan zijn bloedvaten of een vergiftiging. Dit fenomeen wordt ook wel angel lust of death erection genoemd.

3. Bloedlul vs. vleeslul

Zo’n 79% van de mannelijke bevolking heeft een bloedlul. Dat houdt in dat de penis zeker een paar goede centimeters groeit als hij in erectie komt. De andere 21% van de mannelijke bevolking heeft een vleeslul. Oftewel, wat je ziet, is wat je krijgt.

4. Erectie

Wow, een man heeft gemiddeld 11 keer een erectie per dag. En dan hebben we de erecties die een man ’s nachts ervaart nog niet eens meegeteld. Dat zijn er ook gemiddeld 9.

5. Langste piemel ter wereld

Wist je dat de langste piemel ter wereld bijna 35 centimeter is? OMG! De gemiddelde lengte van de penis in Nederland is ongeveer 15 centimeter.

6. Sperma snelheid

Sperma schiet tijdens een orgasme met een snelheid van 45 km per uur uit de penis. Dat is net zo snel als de maximumsnelheid van een bromfiets.

7. Zelfbevrediging

Waarschijnlijk zal geen een man op aarde hierover opscheppen. Maar 1 op de 400 mannen kan zichzelf pijpen. Uhm okay?

8. Penisbreuk

Auw! Wist je dat gemiddeld 200 mannen per jaar hun piemel breken? De grootste oorzaak hiervan is mannelijke masturbatie, maar ook als een man van het bed valt met een erectie. Dus doe maar een beetje voorzichtig.

9. Roken

Bij een man die veel rookt kan het voorkomen dat zijn penis een hele centimeter korter wordt tijdens een erectie. Het roken van een sigaret zorgt ervoor dat de penis niet helemaal stijf kan worden, het verstoort namelijk de bloedtoevoer. En de penis heeft bloed nodig om tot een erectie te komen.

