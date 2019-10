Feministen hebben betere seks, blijkt uit onderzoek

Onderzoekers hebben geconstateerd dat vrouwen die zichzelf identificeren als feminist betere seks hebben. Dat hadden wij je natuurlijk ook kunnen vertellen, maar het is altijd handig om bewijs te hebben.

Het onderzoek, gepubliceerd in een recente editie van the Archives of Sexual Behaviour, ziet een direct verband tussen feminisme en het faken van een orgasme. Het fenomeen wordt als volgt uitgelegd: ‘Uit een onderzoek onder 462 heteroseksuele vrouwen uit het Verenigd Koninkrijk bleek dat degenen die anti-feministische waarden aanhielden – dat wil zeggen, degenen met een hoog vijandig seksisme – tijdens hun leven aanzienlijk meer orgasmen hadden gefaket.’

‘Bovendien, hoe meer vrouwen geloofden dat een vrouwelijk orgasme nodig was voor de seksuele bevrediging van mannen, hoe groter de kans dat ze minstens één keer in hun leven een orgasme faketen in vergelijking met vrouwen die nog nooit een orgasme hadden gefaket.’

Clitorissst

Verder bleek uit het onderzoek dat vrouwen die een afkeer van feminisme hebben, meer geneigd zijn om hun om hun orgasmen te faken, net als vrouwen die zich ongemakkelijk voelen om het woord ‘clitoris’ te zeggen. Volgens de onderzoekers suggereert dit dat vrouwen die meer vertrouwd zijn met hun vrouwelijke geslachtsdeel en meer kennis hebben van hun anatomie, meer genieten van hun orgasme en überhaupt meer kans hebben op een orgasme.

Faux climaxes

Uit een eerdere studie van The Centre for Sexual Health bleek dat 42,4 procent van de vrouwen die een orgasme faken dit doen omdat ze bang zijn hun partner te kwetsen.

En hoewel het ieders recht is om een orgasme te faken, en geen vrouw zich hier schuldig om hoeft te voelen, kun je je wel afvragen waarom je een orgasme moet faken. Is het omdat de ander zijn eigen genot voorop stelt, of omdat je bang bent om teleur te stellen? Dan doe je jezelf tekort.

Geen toneelspelletjes meer

Uit dezelfde studie bleek dat het faken van orgasmes onder vrouwen steeds minder vaak gebeurt. Meer dan de helft (58,8%) gaf aan een orgasme te hebben gefaket, maar het overgrote deel hiervan (67%) zegt dit niet langer meer te doen.

Dus niet alleen strijden feministen voor betere vrouwenrechten, een einde aan de loonkloof en de preventie van geweld tegen vrouwen, ook strijden ze om een einde te maken aan het fenomeen van vrouwen die seksuele bevrediging opgeven zodat mannen zich beter over henzelf voelen. Bedankt, girl power.

Ken je clit

Om nog even terug te komen op die kennis over je eigen lichaam, óók uit eerder onderzoek bleek dat meer dan de helft van de Britten niet weet uit welke verschillende delen het vrouwelijk geslachtsorgaan bestaat. Maar liefst 58% kon de opening van de plasbuis niet aanwijzen. Ook de schaamlippen bleken voor de Britten onbekend terrein: 47% had geen idee waar ze zitten. En de vagijn zelf? Maar liefst 52% ging ook hierbij de mist in.

Voor VIVA reden genoeg om de straat op te gaan met de VIVA Vagina Test en aan wildvreemden te vragen of zij de verschillende onderdelen van het vrouwelijk geslachtsorgaan kunnen aanwijzen.

Op de hoogte blijven van de leukste artikelen en winacties? Schrijf je in voor de VIVA-nieuwsbrief.

Bron: Grazia UK | Beeld: iStock