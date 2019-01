Fenna: ‘Liefde overwint alles, dacht ik. Zelfs een piemel zo groot als een kinderarmpje’

Het is de vraag waarover we eigenlijk nooit uitgepraat raken: does size matter? Voor Fenna (27) is het antwoord duidelijk. De enorme penis van haar vriend trekt een flinke wissel op hun seksleven. En hun relatie.

Tekst: Vivienne Groenewoud

‘Toen ik nog studeerde en volop aan het scharrelen was, gingen de gesprekken met mijn vriendinnen vaak over het formaat dat ons snoepje van de dag – of week – in zijn broek verborg. Hoe groter, hoe beter was zo ongeveer het geldende motto. Als ik nu terugdenk aan die gesprekken, lach ik vaak wat schamper in mezelf. Be careful what you wish for. Zo zeggen ze dat toch? Het is bijna komisch als ik denk hoe volgens de algemene opinie een grote piemel gelijkstaat aan goede seks. Want dat dat niet per se zo is, daar ben ik wel achter. De gesprekken met mijn vriendinnen zijn inmiddels ook veranderd. In plaats van opscheppen over het formaat van ‘kleine Sjors’ – die dus helemaal niet zo klein is – ben ik meer aan het klagen over hoe moeilijk het is om de zin in seks vast te houden, zelfs al ben ik smoorverliefd en zijn we pas een klein jaar samen. Normaal doe je het dan nog als konijnen, maar in ons geval zijn dat konijnen in een winterslaap.’

Bloedbad

‘Toen ik Sjors leerde kennen en we na een paar dates in bed belandden, wist ik niet wat ik zag. Hij had me wel een beetje voorbereid, daar niet van. We hadden al wat sexy gesprekjes gevoerd via de app waarop hij hintte op het formaat van zijn gereedschap. En tijdens het uitgaan kwam hij een keer terug van het toilet en vertelde dat de man die naast hem stond te plassen een blik op zijn piemel wierp en droog opmerkte: ‘Zo, jij hebt een leuke.’ Dat ik niet met Pinkeltje te maken had, was dus wel duidelijk. Maar hoe serieus moet je zoiets nemen? Ik dacht dat hij gewoon indruk wilde maken. Hij zou niet de eerste man zijn die opschepte over het formaat van zijn apparaat.

Toen we voor het eerst intiem werden en hij me verkende met z’n vingers, zei hij: ‘Wow, je bent zo strak. Ik weet niet of we wel seks kunnen hebben zonder dat ik je in tweeën splijt’. Ik rolde met mijn ogen, maar toen hij zijn broek uittrok, was me meteen duidelijk dat hij niets te veel had gezegd. Maar ik was aangeschoten, overmoedig en dacht dat ik hem wel kon hebben. Dat leek ook echt zo. Natuurlijk voelde ik direct dat ik niet te maken had met een regulier maatje M of L, maar omdat je – hoe zal ik dit eens netjes uitdrukken – irrigatiesysteem nu eenmaal op volle toeren werkt bij zo’n eerste keer, en ik best een hoge pijngrens heb, was het niet echt een struikelblok. Onze seks was misschien een beetje pijnlijk, maar dat maakte het ook wel net dat tikje geiler en overweldigend. Toen Sjors na de seks opstond om te plassen en onderweg naar de badkamer het licht aan deed, zag ik dat mijn bed was veranderd in een scène uit The shining. Je weet wel, waarbij er een rivier van bloed uit de lift de gang in stroomt. Het stomme was dat ik me nog geneerde ook. Dit was onze eerste keer en ik vond Sjors echt leuk. Het was vast het gebrek aan voorspel geweest, redeneerde ik. De volgende keer moesten we gewoon wat rustiger aan doen.