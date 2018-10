Hoewel Ferri Somogyi (45) en zijn vrouw Noëlle (27) pas net ouders zijn van hun eerste kindje, lijkt er al gesproken te worden over een tweede kindje. De kersverse ouders vertellen alles over de bevalling en of er de wens is voor nóg een kleine spruit.

‘Het ging hartstikke goed, ik heb een hele snelle soepele bevalling gehad’, aldus Noëlle in RTL Boulevard. Ook vertelt ze dat ze in bad is bevallen. ‘Na een half uurtje persen was ze er.’

Tweede kindje

En Ferri zijn rol als vader? Dat zou allemaal heel natuurlijk gaan. Ferri: ‘Maar ik vond het doodeng hoor. Ik heb nog nooit écht goed een baby in mijn handen gehad.’ Op de vraag of er nog een tweede kindje komt, antwoordt Noëlle bevestigend: ‘De eerste week na de bevalling zei ik nooit meer, maar ik zou het wel heel leuk vinden als zij nog een broertje of zusje zou krijgen.’ Ferri grapt ook nog: ‘Charlie Chaplin die was 65 of 70, dus het kan nog makkelijk.’

Bron: ANP, Instagram