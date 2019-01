Fijn voor je punani: doe dit na de seks

Als je net een potje stomende seks hebt gehad, ben je daarna vaak niet meer zo met je flamoes bezig. Misschien zak je weg in een eindeloze droom, of staat er nog van alles op de planning en ben je in je hoofd alweer bezig met geregel. Toch is het goed om nog even stil te staan bij de toestand van je vagina.

Want een robbertje tussen de lakens zorgt ervoor dat je vagina opzwelt en gevoeliger is voor bacteriën. Dit is goed in het achterhoofd te houden als je na het geseks onder de douche stapt. Gebruik alleen wat water om jezelf daar beneden schoon te maken, maar houd zeep (ook de speciaal daarvoor bestemde zeep) uit de buurt. Zeep kan namelijk de zuurgraad van je vagina veranderen, waardoor er schimmelinfecties kunnen ontstaan. Je vulva weet zich prima zelf te reinigen, dus je hebt alleen wat water nodig.

Laat maar waaien

Verder is het goed om binnen een uur na de vrijpartij even naar de wc te gaan, en goed uit te plassen. Zo spoel je bacteriën weg en voorkom je een blaasontsteking. En last but not least: laat het down under nog een beetje ‘ademen’. Na het gerollebol, is het er namelijk behoorlijk heet geworden. Slaap dus zonder slip, of trek een kantoenen variant uit de kast, in plaats van eentje van bijvoorbeeld micro als je de dag nog moet beginnen/afmaken. Je flamoes zal je dankbaar zijn ;-).

Op de hoogte blijven van onze leukste artikelen en winacties? Schrijf je in voor de VIVA-nieuwsbrief.

Bron: Famme.nl | Beeld: iStock