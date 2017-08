Pijn tijdens de seks? Dan zijn dit fijne standjes

Het kan zomaar zijn dat je pijn voelt tijdens de seks. Als je twijfelt of je een ontsteking of soa hebt is het verstandig langs de dokter te gaan, maar misschien is de oplossing wel dichterbij dan je denkt. Wie weet kunnen deze tips je helpen bij het verlichten van pijn tijdens de seks.

Stress

Beleef je een periode van stress en kun je daarom maar moeilijk ontspannen? Dan kan het zijn dat je vagina niet vochtig te krijgen is. De oplossing? Glijmiddel. Neem ruim en smeer het op je borsten, op zijn ballen en penis. Ga vervolgens bovenop zitten en je kunt zelf bepalen hoe diep hij gaat en hoe snel je wilt gaan. Zo heb jij de controle en vergeet je alles om je heen.

Is hij er sneller klaar voor dan jij?

Mannen zijn vaker iets makkelijker in om- of afschakelen naar seks, terwijl het bij ons even kan duren voordat de ‘zin’ er is. Gun jezelf wat meer tijd om in the mood te komen, door te beginnen met een massage. Hup, pak die fles massageolie erbij en laat je lekker masseren. Of masseer je partner en bouw de spanning lekker op. Ga op je handen en knieën zit met hem achter je, zak door je armen en strekt ze lang voor je uit. Hij gaat tussen je beide benen staan en jij laat langzaam je billen lager zakken. Jij bepaalt het tempo door je heupen te bewegen, of je laat hem het werk doen. Wat jij wilt!

Is zijn piemel eigenlijk te lang?

Het perfecte standje voor wanneer hij groot geschapen is: ga allebei op jullie zij tegen elkaar aan liggen met de gezichten naar elkaar toe. Buig je onderste knie en sla je andere been over zijn rug heen.

Is zijn piemel eigenlijk te breed?

Ga plat op je buik liggen en leg je armen boven je hoofd neer, iets breder dan je schouders. Hij schuift bovenop je en gaat zo bij je naar binnen. Door je bekken naar onder te draaien laat je hem genieten van de schuine hoek, maar voelt het voor jou ook prettig.

Bron Elite Daily | Beeld iStock