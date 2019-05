Filemon is flieft: Filemon Wesselink vindt opnieuw de liefde

Ah, kijk eens aan, deze grijze woensdag is niet voor iedereen een dag met een dipje. Presentator Filemon Wesselink is sinds kort weer gelukkig in de liefde, zo werd vandaag bekend.

En Filemon windt er geen doekjes om; tijdens zijn nieuwste programma Vreemdgaan met Filemon zullen we direct kennis met haar maken. In dit nieuwe programma gaat Filemon de wereld van open relaties, driehoeksverhoudingen en monogamie onderzoeken. Hij deelt zijn bevindingen in elke aflevering met zijn vriendin en hoopt zo op een open gesprek over dit gevoelige onderwerp.

‘Ik ben sinds kort weer verliefd en dan is iedereen monogaam, maar hoe lang duurt zoiets? Is monogamie nog wel een logisch streven anno 2019? Ik ga er vol induiken,’ aldus de presentator. Filemon bevraagt onder meer koppels, filosofen en biologen. Ook bezoekt hij een commune in Portugal die leeft met een vorm van ‘vrije liefde’ en komen BN’ers aan het woord over monogamie.

In januari werd bekend dat Filemon en zijn ex Michaela hun relatie na ruim tien jaar hadden beëindigd. De twee hebben samen drie kinderen.

