Fireworking is de nieuwste datingtrend op social media: maar wat is het?

Met de komst van het wereldwijde web en het fenomeen van online dating zijn er een hoop nieuwe woorden ontstaan. Zo kwam er ghosting, gevolgd door zombieing en cookie jarring. Nu is er nog een nieuwe woord dat we op de laatste bladzijde van ons zwarte boekje vol scharrels mogen noteren: fireworking.

Een vuurpijl schiet je in de lucht om te laten zien (en horen) dat je er bent, toch? Omdat je op een spetterende manier indruk wilt maken en jouw aanwezigheid onmisbaar wilt maken. Trek dat door naar de wereld van daten en je komt op het volgende: fireworking is wanneer iemand met jou wil showen. Bijvoorbeeld om een ex jaloers te maken of om stoer te doen.

You’ve been fireworked

Tekenen van fireworking zijn daarom vrij out in the open. Laat je nieuwe flirt al in een vroeg stadium op social media zien dat ‘ie met jou ergens is? Fireworking. Post je nieuwe flirt foto’s van jullie samen op de feed? Fireworking. Doet je nieuwe flirt alsof jullie elkaar op Love Island hebben ontmoet en strijden voor een geldbedrag van 50K? Fireworking.

Een zogenoemde fireworker kan zelfs zo ver gaan dat ‘ie jou bewust meeneemt naar fotogenieke plekken, zodat er wel foto’s en filmpjes moeten worden gemaakt – uiteraard voorzien van @locatie, @tag en @mention – zodat ‘ie makkelijk omhoog kan swipen om te checken wie zijn story allemaal heeft gezien.

Why?

Soms is fireworking doelgericht – je date is misschien op zoek naar iemand die aantrekkelijk is om online mee te pronken om zijn ex jaloers te maken of om indruk te maken op zijn vrienden. Andere keren is het onbewust en vindt ‘ie je echt leuk, maar vindt ‘ie z’n online imago net wat leuker (we noemen een Dan Bilzerian).

En er is niets mis met je relatie ‘Instagram official’ maken, alleen in het geval van fireworking is er sprake van een bijbedoeling. Het verschil zit ‘m in het feit dat bij fireworking de daadwerkelijke relatie niet in verhouding staat met de online presentatie daarvan. Bijvoorbeeld: als je flirt op Instagram post dat jullie soulmates zijn, maar in het echte leven jou niet behandelt als een soulmate, dan kun je je afvragen of je niet fireworked bent.

Het grootste risico om ge-fireworked te worden, loop je als jouw flirt net uit een betekenisvolle relatie komt. Dan ben je eigenlijk een rebound, maar zodra je online wordt geclaimd door de flirt promoveer je als het ware naar fireworks. Snap je?

En er is nog een risico: de kans bestaat dat de fireworker niet doorheeft dat hij fireworket. Het is niet altijd opzettelijk. Enne, als jij foto’s van jullie samen online wilt posten maar je date per se niet wilt dat dit gebeurt, kun je ook vraagtekens plaatsen… Thank you, next.

Bron: Grazia UK | Beeld: Unsplash