Romantische gastheer Sergio van ‘First Dates’ worstelt zelf met de liefde

Sergio lijkt dé expert op liefdesgebied in het programma First Dates. Al zijn wijsheden kunnen zo op een tegeltje en de gastheer is de hoffelijkheid zelve. Tóch gaat het hem in zijn privéleven niet altijd voor de wind.

Dat vertelt hij in een openhartig interview met het Parool. Iets meer dan een jaar geleden bleek de koek op tussen hem en de moeder van zijn kinderen. Iets waar hij het nog best lastig mee heeft. ‘Dat was wel heftig ja, dat je het over de liefde moet hebben terwijl je er zelf mee worstelt. Dat drukt je wel even met je neus op de feiten.’ Toch geeft hij zijn hoop in liefde niet zomaar op, juíst niet. ‘Dat komt eigenlijk ook door First Dates. Daar zie ik dat ik de liefde ook weer zo kan vinden.’

Programma

Grappig feitje: Sergio is in het dagelijks leven helemaal geen gastheer. Hij werkt namelijk als teamleider bij de Openbare Bibliotheek in Amsterdam Nieuw-West. Toch denken mensen dat ze hem álles kunnen vragen over de liefde, en vooral ook: overal. ‘Sergio, heb je nog tips over de liefde? Of nog een mooie quote? Midden in de supermarkt! (…) Ik werd ineens een soort openbare vraagbaak. Ja, jéétje.’ Mocht je hem spotten in het openbaar, verwacht dan niet dat Sergio alle problemen in de liefde kan oplossen. Daarvoor kun je je maar beter aanmelden voor het programma.

Bron: Linda, Parool | Beeld: Estera Marysia (BNNVARA)